Польща хоче, щоб НАТО збивало російські ракети над Україною, - Bloomberg





Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, пише



Варшава запропонувала цю ідею під час зустрічі НАТО в Брюсселі 23 листопада, яку скликали через те, що до Польщі залетіли російські ракети. Деякі країни підтримали пропозицію, але обговорення було попереднім, і жодного рішення ще не ухвалили, зазначили співрозмовники журналістів.



Bloomberg зазначає, що ця ідея є досить суперечливою, оскільки вона розширить оборонні дії НАТО в Україні — крок, який потенційно може поставити союзників під загрозу прямої конфронтації з росією.



За словами джерел, для реалізації пропозиції Україні, ймовірно, доведеться завчасно попереджати Альянс про ракетні загрози та надавати доступ до свого повітряного простору. Крім того, рішення потребуватиме одностайної підтримки всіх членів НАТО та координації з боку головнокомандувача об’єднаних збройних сил Альянсу в Європі. Наразі такої одностайності немає.



Це рішення також несе ризики, оскільки потенційно може зробити НАТО стороною конфлікту, кажуть джерела. Це межа, яку альянс намагається не перетинати, повідомив ще один чиновник.



Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш сказав, що бачить «більшу готовність обговорювати це питання» з боку союзників, але поки що «рішучості» діяти немає.



«Ця дискусія триває. Це не лише зараз почалося. Це триває вже давно. Але, на мою думку, одна країна сама по собі явно не здатна на це», — заявив Косиняк-Камиш.



Нагадаємо, вранці 20 листопада на території Польщі впали уламки трьох російських крилатих ракет Х-101. Після цього НАТО оголосило, що розгорне літаки дальнього радіолокаційного виявлення до посилення захисту повітряного простору Польщі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Польща звернулася до союзників по НАТО з проханням розглянути можливість перехоплення російських ракет над територією України, якщо вони прямують у бік країн Альянсу.Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, пише Громадське Варшава запропонувала цю ідею під час зустрічі НАТО в Брюсселі 23 листопада, яку скликали через те, що до Польщі залетіли російські ракети. Деякі країни підтримали пропозицію, але обговорення було попереднім, і жодного рішення ще не ухвалили, зазначили співрозмовники журналістів.Bloomberg зазначає, що ця ідея є досить суперечливою, оскільки вона розширить оборонні дії НАТО в Україні — крок, який потенційно може поставити союзників під загрозу прямої конфронтації з росією.За словами джерел, для реалізації пропозиції Україні, ймовірно, доведеться завчасно попереджати Альянс про ракетні загрози та надавати доступ до свого повітряного простору. Крім того, рішення потребуватиме одностайної підтримки всіх членів НАТО та координації з боку головнокомандувача об’єднаних збройних сил Альянсу в Європі. Наразі такої одностайності немає.Це рішення також несе ризики, оскільки потенційно може зробити НАТО стороною конфлікту, кажуть джерела. Це межа, яку альянс намагається не перетинати, повідомив ще один чиновник.Міністр оборони Польщісказав, що бачить «більшу готовність обговорювати це питання» з боку союзників, але поки що «рішучості» діяти немає.«Ця дискусія триває. Це не лише зараз почалося. Це триває вже давно. Але, на мою думку, одна країна сама по собі явно не здатна на це», — заявив Косиняк-Камиш.Нагадаємо, вранці 20 листопада на території Польщі впали уламки трьох російських крилатих ракет Х-101. Після цього НАТО оголосило, що розгорне літаки дальнього радіолокаційного виявлення до посилення захисту повітряного простору Польщі.

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