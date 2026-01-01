На Волині виявили нелегальну АЗС





На АЗС здійснювалась реалізація пального без відповідної ліцензії, а також використовувалась праця неоформленого найманого працівника.



Окрім того, під час проведення фактичної перевірки встановлено, що суб’єкт господарської діяльності здійснював реалізацію пального без придбання відповідної ліцензії без реєстрації платником акцизного податку та без реєстрації акцизного складу у встановленому законом порядку.



Працівники поліції, які оперативно прибули на місце виклику, вилучили з незаконного обігу дизельне пальне в кількості 890 літрів, ємності, в яких зберігалось пальне, паливний пістолет та інше обладнання, що використовувалось для зберігання та відпуску пального. Наразі здійснюється документування правопорушення у встановленому законом порядку.



За порушення норм чинного податкового законодавства застосують штраф в розмірі 1,5 мільйона гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Діяльність нелегальної АЗС виявлено в одному з населених пунктів Володимирського району, - інформує управління контролю за підакцизними товарами Головного управління ДПС у Волинській області.На АЗС здійснювалась реалізація пального без відповідної ліцензії, а також використовувалась праця неоформленого найманого працівника.Окрім того, під час проведення фактичної перевірки встановлено, що суб’єкт господарської діяльності здійснював реалізацію пального без придбання відповідної ліцензії без реєстрації платником акцизного податку та без реєстрації акцизного складу у встановленому законом порядку.Працівники поліції, які оперативно прибули на місце виклику, вилучили з незаконного обігу дизельне пальне в кількості 890 літрів, ємності, в яких зберігалось пальне, паливний пістолет та інше обладнання, що використовувалось для зберігання та відпуску пального. Наразі здійснюється документування правопорушення у встановленому законом порядку.За порушення норм чинного податкового законодавства застосують штраф в розмірі 1,5 мільйона гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію