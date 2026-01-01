Двоє волинян отримали 4 і 5 років тюрми за диверсії біля Луцька на замовлення росіян





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Як йдеться у вироку від 23 листопада, наприкінці грудня 2024 року один із обвинувачених знайшов у телеграмі оголошення про можливість легкого заробітку. Невідомий співрозмовник пропонував за гроші підпалювати автомобілі військових, державні установи, поштові відділення, банкомати, трансформатори та залізничні об’єкти.



Чоловік погодився виконувати завдання. Спочатку він сфотографував релейну шафу на вулиці Ківерцівській у Луцьку та надіслав світлини замовнику. Після погодження 25 грудня 2024 року він облив шафу розчинником для фарб і підпалив її. Процес зняв на відео та надіслав співрозмовнику в телеграмі. За це він отримав гроші на криптогаманець.





Через кілька днів обвинувачений вирішив залучити до підпалів свого знайомого, запропонувавши йому заробити 100 доларів. Той погодився допомогти з транспортом. 28 грудня вони разом приїхали до залізничного переїзду поблизу села Клепачів Луцького району. Там один із чоловіків сфотографував релейну шафу та надіслав знімок замовнику, щоб отримати дозвіл на підпал.



Згодом чоловік облив шафу розчинником і підпалив. Його спільник залишався в автомобілі та знімав пожежу на телефон. Відео надіслали замовнику, після чого на криптогаманець першого обвинуваченого надійшло 200 USDT. Частину грошей він переказав товаришеві.



Співробітники СБУ затримали обидвох волинян того ж вечора на автозаправці. Під час судового розгляду перший обвинувачений визнав провину та розповів, що погодився на підпали через скрутне матеріальне становище. Він стверджував, що не хотів завдати значної шкоди, а лише створити видимість пошкодження залізничних об’єктів.



Другий чоловік також визнав провину, однак заперечував, що усвідомлював мету підпалу. За його словами, він погодився підвезти знайомого, бо той сказав, що має виконати роботу, а про намір підпалити релейну шафу розповів уже дорогою.



Суддя Вячеслав Требик визнав чоловіків винним за ч. 2 ст. 113 КК України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану) та призначив одному з них пʼять років позбавлення волі, а іншому – чотири роки. В обох спільників також конфіскують майно. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рожищенський районний суд Волинської області визнав винними у диверсії двох місцевих жителів, які на замовлення російських спецслужб підпалили дві залізничні релейні шафи – у Луцьку та поблизу села Клепачів. Одному зі спільників призначили п’ять років тюрми з конфіскацією майна, а іншому – чотири роки.Про це пише zaxid.net Як йдеться у вироку від 23 листопада, наприкінці грудня 2024 року один із обвинувачених знайшов у телеграмі оголошення про можливість легкого заробітку. Невідомий співрозмовник пропонував за гроші підпалювати автомобілі військових, державні установи, поштові відділення, банкомати, трансформатори та залізничні об’єкти.Чоловік погодився виконувати завдання. Спочатку він сфотографував релейну шафу на вулиці Ківерцівській у Луцьку та надіслав світлини замовнику. Після погодження 25 грудня 2024 року він облив шафу розчинником для фарб і підпалив її. Процес зняв на відео та надіслав співрозмовнику в телеграмі. За це він отримав гроші на криптогаманець.Через кілька днів обвинувачений вирішив залучити до підпалів свого знайомого, запропонувавши йому заробити 100 доларів. Той погодився допомогти з транспортом. 28 грудня вони разом приїхали до залізничного переїзду поблизу села Клепачів Луцького району. Там один із чоловіків сфотографував релейну шафу та надіслав знімок замовнику, щоб отримати дозвіл на підпал.Згодом чоловік облив шафу розчинником і підпалив. Його спільник залишався в автомобілі та знімав пожежу на телефон. Відео надіслали замовнику, після чого на криптогаманець першого обвинуваченого надійшло 200 USDT. Частину грошей він переказав товаришеві.Співробітники СБУ затримали обидвох волинян того ж вечора на автозаправці. Під час судового розгляду перший обвинувачений визнав провину та розповів, що погодився на підпали через скрутне матеріальне становище. Він стверджував, що не хотів завдати значної шкоди, а лише створити видимість пошкодження залізничних об’єктів.Другий чоловік також визнав провину, однак заперечував, що усвідомлював мету підпалу. За його словами, він погодився підвезти знайомого, бо той сказав, що має виконати роботу, а про намір підпалити релейну шафу розповів уже дорогою.Суддя Вячеслав Требик визнав чоловіків винним за ч. 2 ст. 113 КК України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану) та призначив одному з них пʼять років позбавлення волі, а іншому – чотири роки. В обох спільників також конфіскують майно. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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