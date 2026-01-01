Відбулося обрання нового керівництва Спілки ректорів закладів вищої освіти України. Керівну посаду отримала очільниця луцького університету.Про це повідомили на сайті ЛНТУ.Головою Спілки обрано ректора Київського національного університету будівництва та архітектури, а заступницею голови — ректора Луцького національного технічного університетуСпілка ректорів закладів вищої освіти України — організація, що об’єднує керівників ЗВО задля консолідації академічної спільноти та представлення її інтересів на національному й міжнародному рівнях. Діяльність Спілки спрямована на вдосконалення освітньої політики, зміцнення міжуніверситетської співпраці та інтеграцію українських університетів у світовий освітньо-науковий простір.Сьогодні перед українською вищою освітою постає чимало викликів, серед яких — забезпечення якості освіти, збереження інтелектуального потенціалу країни та, що особливо важливо, створення умов для професійного розвитку й самореалізації молоді в Україні. Обрання Ірини Вахович до керівного складу Спілки — це важлива можливість для представлення інтересів університетської спільноти, посилення міжуніверситетської взаємодії та участі у формуванні стратегічних рішень щодо розвитку вищої освіти України.