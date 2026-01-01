Ректорка ЛНТУ стала заступницею голови Спілки ректорів ЗВО України
Сьогодні, 01:15
Відбулося обрання нового керівництва Спілки ректорів закладів вищої освіти України. Керівну посаду отримала очільниця луцького університету.
Про це повідомили на сайті ЛНТУ.
Головою Спілки обрано ректора Київського національного університету будівництва та архітектури Олексія Дніпрова, а заступницею голови — ректора Луцького національного технічного університету Ірину Вахович.
Спілка ректорів закладів вищої освіти України — організація, що об’єднує керівників ЗВО задля консолідації академічної спільноти та представлення її інтересів на національному й міжнародному рівнях. Діяльність Спілки спрямована на вдосконалення освітньої політики, зміцнення міжуніверситетської співпраці та інтеграцію українських університетів у світовий освітньо-науковий простір.
Сьогодні перед українською вищою освітою постає чимало викликів, серед яких — забезпечення якості освіти, збереження інтелектуального потенціалу країни та, що особливо важливо, створення умов для професійного розвитку й самореалізації молоді в Україні. Обрання Ірини Вахович до керівного складу Спілки — це важлива можливість для представлення інтересів університетської спільноти, посилення міжуніверситетської взаємодії та участі у формуванні стратегічних рішень щодо розвитку вищої освіти України.
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Про це повідомили на сайті ЛНТУ.
Головою Спілки обрано ректора Київського національного університету будівництва та архітектури Олексія Дніпрова, а заступницею голови — ректора Луцького національного технічного університету Ірину Вахович.
Спілка ректорів закладів вищої освіти України — організація, що об’єднує керівників ЗВО задля консолідації академічної спільноти та представлення її інтересів на національному й міжнародному рівнях. Діяльність Спілки спрямована на вдосконалення освітньої політики, зміцнення міжуніверситетської співпраці та інтеграцію українських університетів у світовий освітньо-науковий простір.
Сьогодні перед українською вищою освітою постає чимало викликів, серед яких — забезпечення якості освіти, збереження інтелектуального потенціалу країни та, що особливо важливо, створення умов для професійного розвитку й самореалізації молоді в Україні. Обрання Ірини Вахович до керівного складу Спілки — це важлива можливість для представлення інтересів університетської спільноти, посилення міжуніверситетської взаємодії та участі у формуванні стратегічних рішень щодо розвитку вищої освіти України.
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