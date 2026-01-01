У «Сталевій сотці» колишній мебляр з Луцька повертає автівки в стрій.родом із Луцька, у лавах 100-ї ОМБр з червня 2024 року. До війська він виготовляв меблі, а вільний час проводив у гаражі за ремонтом двох власних авто. Сам пішов до ТЦК, порадившись із дружиною, - повідомляють у Волинському ТЦК та СП."В повітрі вже на повну відчувалося зародження у нашому суспільстві нового явища – ухилянства. Мені це явище не подобалося, тож я не хотів мати до нього жодного стосунку. Порадившись із дружиною, добровольцем пішов до ТЦК", – розповідає Сергій.Із гайковим ключем він подружився ще підлітком завдяки батькові."Крутити гайки" мене ще з підліткового віку навчив батько, Євгеній Васильович. Він був затятим автолюбителем – і це захоплення передалося мені", – згадує пан Сергій.Тож у «Сталевій Сотці» його одразу направили в ремонтно-відновлювальний батальйон на посаду водія-слюсаря. Позивний «Ден» походить від прізвиська з дитинства."Змалку мене кликали у дворі «Данею», або «Деном». Тож і у війську я взяв собі позивний «Ден», – усміхаючись розповідає боєць.Вдома його чекають дружина Олена, донька Софія й син Денис.Майже два з половиною роки «Ден» ремонтує й обслуговує автомобілі, на яких побратими їдуть на бойові завдання."Є відчуття, що займаюся потрібним ділом. Приємно, коли хлопці забирають чергову «реанімовану» нами автівку, тиснуть руки і щиро кажуть «Дякуємо!», – зізнається Сергій.Ставайте частиною 100-ї ОМБр, звертайтесь за номером: +380 95 874 7803