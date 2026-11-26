Додому повернуться «тисячі людей»: обмін полоненими між Росією та Україною відбудеться перед святами





Про це в інтерв'ю Матіасу Дьопфнеру розповів зять президента США Дональда Трампа, учасник переговорної групи від Америки Джаред Кушнер, пише



За словами бізнесмена, здійснення великого гуманітарного обміну полоненими було головним завданням тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі. Кушнер анонсував повернення додому до своїх родин "тисяч людей".



В цьому ж інтерв'ю зять Трампа розкритикував Україну за напад на резиденцію путіна у 2025 році, який нібито загальмував переговори. Також Кушнер висловив незадоволення рівнем гарантій безпеки, який вимагають у Києві, вважаючи його надмірним.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Найбільший з часу початку повномасштабної війни обмін полоненими між Росією та Україною, який був погоджений під час переговорного процесу, має відбутися незабаром - ще до різдвяно-новорічних свят.Про це в інтерв'юрозповів зять президента США, учасник переговорної групи від Америки, пише LB.ua За словами бізнесмена, здійснення великого гуманітарного обміну полоненими було головним завданням тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі. Кушнер анонсував повернення додому до своїх родин "тисяч людей".В цьому ж інтерв'ю зять Трампа розкритикував Україну за напад на резиденцію путіна у 2025 році, який нібито загальмував переговори. Також Кушнер висловив незадоволення рівнем гарантій безпеки, який вимагають у Києві, вважаючи його надмірним.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію