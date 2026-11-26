Додому повернуться «тисячі людей»: обмін полоненими між Росією та Україною відбудеться перед святами
Сьогодні, 09:26
Найбільший з часу початку повномасштабної війни обмін полоненими між Росією та Україною, який був погоджений під час переговорного процесу, має відбутися незабаром - ще до різдвяно-новорічних свят.
Про це в інтерв'ю Матіасу Дьопфнеру розповів зять президента США Дональда Трампа, учасник переговорної групи від Америки Джаред Кушнер, пише LB.ua.
За словами бізнесмена, здійснення великого гуманітарного обміну полоненими було головним завданням тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі. Кушнер анонсував повернення додому до своїх родин "тисяч людей".
В цьому ж інтерв'ю зять Трампа розкритикував Україну за напад на резиденцію путіна у 2025 році, який нібито загальмував переговори. Також Кушнер висловив незадоволення рівнем гарантій безпеки, який вимагають у Києві, вважаючи його надмірним.
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Про це в інтерв'ю Матіасу Дьопфнеру розповів зять президента США Дональда Трампа, учасник переговорної групи від Америки Джаред Кушнер, пише LB.ua.
За словами бізнесмена, здійснення великого гуманітарного обміну полоненими було головним завданням тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі. Кушнер анонсував повернення додому до своїх родин "тисяч людей".
В цьому ж інтерв'ю зять Трампа розкритикував Україну за напад на резиденцію путіна у 2025 році, який нібито загальмував переговори. Також Кушнер висловив незадоволення рівнем гарантій безпеки, який вимагають у Києві, вважаючи його надмірним.
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