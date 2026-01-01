Слідчі затримали жителя Чернівецької області в Луцьку.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Молодик накинувся на патрульного, а тепер може провести за гратами до 5 років.Інцидент стався 26 листопада, уночі, в Луцьку. На вулиці Рівненській наряд поліції зупинив авто Мерседес за порушення правил дорожнього руху.Під час проведення огляду на стан сп’яніння водія, 1999 року народження, його пасажир умисно заподіяв тілесне ушкодження інспектору.Того ж моменту забіяка опинився в кайданках і був затриманий. На місці працювала слідчо-оперативна група Луцького РУП, фігуранта, 2001 року народження, затримали в порядку ст. 208 КПК України.Вирішується питання оголошення йому про підозру за ч.2 ст.345 КК України.