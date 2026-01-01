У Луцьку вночі пасажир авто вдарив патрульного
Сьогодні, 11:34
Слідчі затримали жителя Чернівецької області в Луцьку.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Молодик накинувся на патрульного, а тепер може провести за гратами до 5 років.
Інцидент стався 26 листопада, уночі, в Луцьку. На вулиці Рівненській наряд поліції зупинив авто Мерседес за порушення правил дорожнього руху.
Під час проведення огляду на стан сп’яніння водія, 1999 року народження, його пасажир умисно заподіяв тілесне ушкодження інспектору.
Того ж моменту забіяка опинився в кайданках і був затриманий. На місці працювала слідчо-оперативна група Луцького РУП, фігуранта, 2001 року народження, затримали в порядку ст. 208 КПК України.
Вирішується питання оголошення йому про підозру за ч.2 ст.345 КК України.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Молодик накинувся на патрульного, а тепер може провести за гратами до 5 років.
Інцидент стався 26 листопада, уночі, в Луцьку. На вулиці Рівненській наряд поліції зупинив авто Мерседес за порушення правил дорожнього руху.
Під час проведення огляду на стан сп’яніння водія, 1999 року народження, його пасажир умисно заподіяв тілесне ушкодження інспектору.
Того ж моменту забіяка опинився в кайданках і був затриманий. На місці працювала слідчо-оперативна група Луцького РУП, фігуранта, 2001 року народження, затримали в порядку ст. 208 КПК України.
Вирішується питання оголошення йому про підозру за ч.2 ст.345 КК України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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