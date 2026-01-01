У Луцьку збільшать кількість автобусів на двох маршрутах





Про це



Виконавчий комітет Луцької міської ради ухвалив зміни до мережі міських автобусних маршрутів у четвер, 26 листопада. Вони передбачають збільшення кількості автобусів на маршрутах № 11 та № 32, що дозволить скоротити інтервали руху.



Зокрема, на маршруті № 11 «Івана Газюка – Промислова (Академія рекреаційних технологій і права)» у робочі дні кількість автобусів збільшать із чотирьох до шести. Відповідно, інтервал руху скоротиться з 23 до 17 хвилин. У вихідні та святкові дні курсуватимуть чотири автобуси.



На маршруті № 32 «Вересневе – с. Липини» у робочі дні кількість автобусів збільшать із шести до семи, а інтервал руху скоротиться з 25 до 20 хвилин.



У вихідні та святкові дні замість чотирьох автобусів працюватимуть шість. Це дозволить зменшити інтервал руху з 37 до 23 хвилин.



Крім того, рішення передбачає зміну схеми руху автобуса № 26 «Вишків – Окружна». Його маршрут продовжать від вул. Селищної до с. Липляни, щоб забезпечити стабільне транспортне сполучення села з громадою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку збільшать кількість автобусів на двох маршрутах.Про це повідомили у Луцькій міській раді.Виконавчий комітет Луцької міської ради ухвалив зміни до мережі міських автобусних маршрутів у четвер, 26 листопада. Вони передбачають збільшення кількості автобусів на маршрутах № 11 та № 32, що дозволить скоротити інтервали руху.Зокрема, на маршруті № 11 «Івана Газюка – Промислова (Академія рекреаційних технологій і права)» у робочі дні кількість автобусів збільшать із чотирьох до шести. Відповідно, інтервал руху скоротиться з 23 до 17 хвилин. У вихідні та святкові дні курсуватимуть чотири автобуси.На маршруті № 32 «Вересневе – с. Липини» у робочі дні кількість автобусів збільшать із шести до семи, а інтервал руху скоротиться з 25 до 20 хвилин.У вихідні та святкові дні замість чотирьох автобусів працюватимуть шість. Це дозволить зменшити інтервал руху з 37 до 23 хвилин.Крім того, рішення передбачає зміну схеми руху автобуса № 26 «Вишків – Окружна». Його маршрут продовжать від вул. Селищної до с. Липляни, щоб забезпечити стабільне транспортне сполучення села з громадою.

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