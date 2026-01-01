У Луцьку сім багатоповерхівок залишилися без гарячої води
Сьогодні, 19:03
Через витік на мережі гарячого водопостачання припинено подачу гарячої води мешканцям житлових будинків на вул. Володимирській, 103, 105, 107, 111, 114, 115, 116.
Про це 26 листопада повідомили у державному комунальному підприємстві «Луцьктепло».
"Розпочато роботи з пошуку місця витоку. Після його виявлення буде виконано ліквідацію аварійної ситуації, і подачу гарячої води буде відновлено.
Про хід виконання робіт і терміни відновлення послуги буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.
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Про це 26 листопада повідомили у державному комунальному підприємстві «Луцьктепло».
"Розпочато роботи з пошуку місця витоку. Після його виявлення буде виконано ліквідацію аварійної ситуації, і подачу гарячої води буде відновлено.
Про хід виконання робіт і терміни відновлення послуги буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.
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