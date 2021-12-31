Тероборонівці забороняють жителям волинського прикордоння йти в ліс по ялинки

Представники 100 окремої бригади територіальної оборони Волині повідомили жителів прикордоння, що йти у ліс для пошуку новорічної ялинки чи сосни - заборонено з міркувань безпеки.Про це йдеться у дописі на сторінці 100 ОБр ТО Волині."Формат відзначення Різдва та НР під час війни кожен обирає сам. А ось чого точно не можна робити – це озброюватися сокирою й вирушати до лісу на пошуки голкастої зеленої красуні (хоча б з природоохоронних мотивів)! Якщо ж йдеться про північне прикордоння, особливо про п’ятикілометрову смугу вздовж українсько-білоруського кордону – потикатися до лісу категорично заборонено!" - йдеться у дописі.Тероборонівці пояснили - платою за такі дії може бути не тільки цілком справедливий штраф від охоронців лісу – а й втрачене життя внаслідок потрапляння на поля мінно-вибухових загороджень.Військовослужбовці закликали власників авто-, мото-, велотранспорту, а також власників гужових підвід не з’їжджати на узбіччя, а також не користуватися польовими та лісовими дорогами. Те ж стосується жителів прикордоння, які пересуваються в пішому порядку."Після нашої Перемоги ми святкуватимемо Різдво Христове та Новий рік (як і усі інші наші улюблені свята!) без жодних обмежень. Нині ж будьмо свідомими та відповідальними! – Якщо ж дуже хочеться прикрасити свою оселю ялинкою просто вже – знайдіть можливість придбати деревце на спеціальному базарі в легальних постачальників", - підсумували тероборонівці.