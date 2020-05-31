Волинському «кіборгу» збирають гроші на протез
Сьогодні, 05:28
Ветерану російсько-української війни з Волині, добровольцю, захиснику Донецького аеропорту Сергію Марчук збирають гроші на протез.
Про це прессекретарка громадської організації «Асоціація осіб з інвалідністю «Добродія в дії» Ольга Яренчук написала на свої сторінці у фейсбуці.
"Збираємо кошти на протезування нашого земляка, Марчука Сергія, який втратив на війні кінцівку. Давайте робити добрі справи разом, і воно повернеться до вас сторицею!" - йдеться у дописі.
Долучитися до збору коштів можна за ПОСИЛАННЯМ.
Сергій Марчук був добровольцем ДУК «Правий сектор», захищав Донецьке летовище, під час бойових дій втратив кінцівку. Після повернення додому воїну довелося воювати на іншому фронті - доводити у суді, що він справді був учасником бойових дій. Згодом суд задовольнив волинянина.
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Про це прессекретарка громадської організації «Асоціація осіб з інвалідністю «Добродія в дії» Ольга Яренчук написала на свої сторінці у фейсбуці.
"Збираємо кошти на протезування нашого земляка, Марчука Сергія, який втратив на війні кінцівку. Давайте робити добрі справи разом, і воно повернеться до вас сторицею!" - йдеться у дописі.
Долучитися до збору коштів можна за ПОСИЛАННЯМ.
Сергій Марчук був добровольцем ДУК «Правий сектор», захищав Донецьке летовище, під час бойових дій втратив кінцівку. Після повернення додому воїну довелося воювати на іншому фронті - доводити у суді, що він справді був учасником бойових дій. Згодом суд задовольнив волинянина.
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