Волинському «кіборгу» збирають гроші на протез

Ветерану російсько-української війни з Волині, добровольцю, захиснику Донецького аеропортузбирають гроші на протез.Про це прессекретарка громадської організації «Асоціація осіб з інвалідністю «Добродія в дії»написала на свої сторінці у фейсбуці."Збираємо кошти на протезування нашого земляка, Марчука Сергія, який втратив на війні кінцівку. Давайте робити добрі справи разом, і воно повернеться до вас сторицею!" - йдеться у дописі.Долучитися до збору коштів можна заСергій Марчук був добровольцем ДУК «Правий сектор», захищав Донецьке летовище, під час бойових дій втратив кінцівку. Після повернення додому воїну довелося воювати на іншому фронті -. Згодом суд задовольнив волинянина.