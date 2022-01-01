У 2023 році в Україні суттєво скоротиться урожай зернових

У 2023 році в Україні суттєво скоротиться урожай зернових
Наступного року врожай зернових в Україні буде значно нижчим
Причинами скорочення врожаю зернових стане зменшення загальних посівних площ на 45% – до 8,7 млн га, зміна структури посівів на користь олійних і зниження врожайності зернових культур.

Прогнозований валовий збір зернових культур в Україні у 2023 році скоротиться на 60% до 2021 року, олійних – на 15%, - пише "Кореспондент".

Як повідомляє асоціація Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ), валовий збір зернових у 2023 році може становити 34 млн тонн, що на 37% менше від показника 2022 року і на 60% менше від показника 2021 року. Тоді як врожай олійних очікується на рівні 19,3 млн тонн, що на 13% більше за показник 2022 року і на 15% менше за показник 2021 року.

Причинами скорочення врожаю зернових стане зменшення загальних посівних площ на 45% – до 8,7 млн га, зміна структури посівів на користь олійних і зниження врожайності зернових культур.

З 28,4 млн га, що вирощуються у 2021 році, на грудень 2022 року на підконтрольній території України є 24,6 млн га угідь (86% з усієї території), з яких ще на 3,8 млн га неможливо вести сільгоспроботи через близькість до лінії фронту, забрудненості їх мінами і снарядами тощо.

Крім того, закінчення посівної кампанії озимих культур продемонструвало значне скорочення посівних площ: у 2022 році засіяно 3,8 млн га озимих зернових культур, що на 43% нижче порівняно з показником 2021 року.

Причиною цього, як повідомляє асоціація, є обмежена можливість експорту сільгоспкультур, витратна логістика і, як наслідок, значна різниця у цінах на сільгоспкультури у регіонах.

Регіони, що розташовані територіально близько до морських портів і кордонів з ЄС, мають вищу ціну на продукцію порівняно з регіонами на півночі й сході. Зокрема, на Закарпатті ціна 1 т кукурудзи з ПДВ – 6800 грн, тоді як на Сумщині – 4900 грн. Але навіть у західних областях ціна є збитковою. Тому близькість до кордону з ЄС та працюючими портами визначає спроможність відповідних областей до продовження продукування зерна.

Наступного року спостерігатиметься зростання площ під олійними культурами через їхню вищу маржинальність порівняно із зерновими культурами, а також через значне подорожчання логістики зернових у нинішньому році.

Ціна на олійні вдвічі перевищує ціни на зернові культури на світовому ринку. Посівні площі під олійними прогнозуються на рівні 9,7 млн га, що на 32% перевищує показник 2022 року і на 9% є більшим за показник 2021 року. Вперше посівні площі під олійними культурами будуть більшими, ніж під зерновими.

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Теги: урожай, 2023, Україна
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