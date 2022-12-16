Надзвичайна ситуація в ОЕС України припинила свою дію
Сьогодні, 08:25
Надзвичайна ситуація в Об'єднаній енергосистемі України припинила свою дію.
Про це повідомило ПрАТ "НЕК "Укренерго".
"Інформуємо про припинення дії надзвичайної ситуації в ОЕС України, яка настала 16.12.2022 року внаслідок масованих ракетних обстрілів з боку Російської Федерації електроенергетичної інфраструктури України (теплові електростанції, гідроелектростанції, підстанцій магістральних мереж 330-750 кВ)", - зазначено на сайті компанії.
Як повідомлялося, у п'ятницю вранці внаслідок масованого ракетного обстрілу електроенергетичної інфраструктури України з боку РФ сталася втрата понад 50% споживання об'єднаної енергосистеми країни, повідомила НЕК "Укренерго".
Згідно з кодексом системи передачі, втрата понад 50% споживання ОЕС України визначає настання режиму системної аварії (blackout).
З огляду на це НЕК, згідно з правилами ринку, повідомила про настання надзвичайної ситуації, починаючи з розрахункового періоду з 9:00 16 грудня.
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Про це повідомило ПрАТ "НЕК "Укренерго".
"Інформуємо про припинення дії надзвичайної ситуації в ОЕС України, яка настала 16.12.2022 року внаслідок масованих ракетних обстрілів з боку Російської Федерації електроенергетичної інфраструктури України (теплові електростанції, гідроелектростанції, підстанцій магістральних мереж 330-750 кВ)", - зазначено на сайті компанії.
Як повідомлялося, у п'ятницю вранці внаслідок масованого ракетного обстрілу електроенергетичної інфраструктури України з боку РФ сталася втрата понад 50% споживання об'єднаної енергосистеми країни, повідомила НЕК "Укренерго".
Згідно з кодексом системи передачі, втрата понад 50% споживання ОЕС України визначає настання режиму системної аварії (blackout).
З огляду на це НЕК, згідно з правилами ринку, повідомила про настання надзвичайної ситуації, починаючи з розрахункового періоду з 9:00 16 грудня.
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