Надзвичайна ситуація в ОЕС України припинила свою дію

Надзвичайна ситуація в ОЕС України припинила свою дію
Надзвичайна ситуація в Об'єднаній енергосистемі України припинила свою дію.

Про це повідомило ПрАТ "НЕК "Укренерго".

"Інформуємо про припинення дії надзвичайної ситуації в ОЕС України, яка настала 16.12.2022 року внаслідок масованих ракетних обстрілів з боку Російської Федерації електроенергетичної інфраструктури України (теплові електростанції, гідроелектростанції, підстанцій магістральних мереж 330-750 кВ)", - зазначено на сайті компанії.

Як повідомлялося, у п'ятницю вранці внаслідок масованого ракетного обстрілу електроенергетичної інфраструктури України з боку РФ сталася втрата понад 50% споживання об'єднаної енергосистеми країни, повідомила НЕК "Укренерго".

Згідно з кодексом системи передачі, втрата понад 50% споживання ОЕС України визначає настання режиму системної аварії (blackout).

З огляду на це НЕК, згідно з правилами ринку, повідомила про настання надзвичайної ситуації, починаючи з розрахункового періоду з 9:00 16 грудня.


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Теги: ОЕС, надзвичайна ситуація, Укренерго
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