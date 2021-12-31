Які різдвяно-новорічні заходи відбудуться у Луцьку та навколишніх селах. ПЕРЕЛІК





У Луцькій міській раді проінформували про заходи з нагоди свят, що відбуватимуться у громаді у грудні 2022 року.



Жителі Луцька та навколишніх сіл знайдуть для себе захід, щоб відчути святкову атмосферу.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині та на території Луцької громади відбудеться низка заходів, присвячених Різдву та Новому року.У Луцькій міській раді проінформували про заходи з нагоди свят, що відбуватимуться у громаді у грудні 2022 року.Жителі Луцька та навколишніх сіл знайдуть для себе захід, щоб відчути святкову атмосферу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію