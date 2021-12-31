Які різдвяно-новорічні заходи відбудуться у Луцьку та навколишніх селах. ПЕРЕЛІК

Які різдвяно-новорічні заходи відбудуться у Луцьку та навколишніх селах. ПЕРЕЛІК
В обласному центрі Волині та на території Луцької громади відбудеться низка заходів, присвячених Різдву та Новому року.

У Луцькій міській раді проінформували про заходи з нагоди свят, що відбуватимуться у громаді у грудні 2022 року.

Жителі Луцька та навколишніх сіл знайдуть для себе захід, щоб відчути святкову атмосферу.


Які різдвяно-новорічні заходи відбудуться у Луцьку та навколишніх селах. ПЕРЕЛІК

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Теги: Луцьк, громада, заходи
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