Які різдвяно-новорічні заходи відбудуться у Луцьку та навколишніх селах. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 08:35
В обласному центрі Волині та на території Луцької громади відбудеться низка заходів, присвячених Різдву та Новому року.
У Луцькій міській раді проінформували про заходи з нагоди свят, що відбуватимуться у громаді у грудні 2022 року.
Жителі Луцька та навколишніх сіл знайдуть для себе захід, щоб відчути святкову атмосферу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
У Луцькій міській раді проінформували про заходи з нагоди свят, що відбуватимуться у громаді у грудні 2022 року.
Жителі Луцька та навколишніх сіл знайдуть для себе захід, щоб відчути святкову атмосферу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Рожищі помер відомий лікар-отоларинголог Сергій Малиш
Сьогодні, 09:30
Росія за добу випустила 98 ракет по Україні, – Генштаб
Сьогодні, 09:10
Які різдвяно-новорічні заходи відбудуться у Луцьку та навколишніх селах. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 08:35
Надзвичайна ситуація в ОЕС України припинила свою дію
Сьогодні, 08:25
У 2023 році в Україні суттєво скоротиться урожай зернових
Сьогодні, 07:33
Медіа