У Рожищі помер відомий лікар-отоларинголог Сергій Малиш

У Рожищі помер відомий лікар-отоларинголог Сергій Малиш
У п’ятницю, 16 грудня, перестало битися серце талановитого лікаря, лікаря-отоларинголога КП «Рожищенська багатопрофільна лікарня» - Малиша Сергія Івановича.

Про це ГІТу повідомили колеги померлого.

Йому було лише 52 роки.

«Щирий, толерантний, безвідмовний. Це велика втрата як для нас, так і для пацієнтів, які були для Сергія Івановича завжди рідними. Всі знали, що він ніколи не лишить в біді чи то вдень, чи вночі», - так про померлого колегу розповідають ті, хто багато років пропрацював з ним у лікарні.

Чимало коментарів співчуття дружині Людмилі та доньці Марії висловлюють у соцмережі фейсбук люди, які знали чи лікувалися у Сергія Івановича.

Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Сергія Івановича.


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Теги: Сергій Малиш, Рожище, лікар, помер
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