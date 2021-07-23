У Рожищі помер відомий лікар-отоларинголог Сергій Малиш

Малиша Сергія Івановича.



Про це



Йому було лише 52 роки.



«Щирий, толерантний, безвідмовний. Це велика втрата як для нас, так і для пацієнтів, які були для Сергія Івановича завжди рідними. Всі знали, що він ніколи не лишить в біді чи то вдень, чи вночі», - так про померлого колегу розповідають ті, хто багато років пропрацював з ним у лікарні.



Чимало коментарів співчуття дружині Людмилі та доньці Марії висловлюють у соцмережі фейсбук люди, які знали чи лікувалися у Сергія Івановича.



Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Сергія Івановича.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У п’ятницю, 16 грудня, перестало битися серце талановитого лікаря, лікаря-отоларинголога КП «Рожищенська багатопрофільна лікарня» -Про це ГІТу повідомили колеги померлого.Йому було лише 52 роки.«Щирий, толерантний, безвідмовний. Це велика втрата як для нас, так і для пацієнтів, які були для Сергія Івановича завжди рідними. Всі знали, що він ніколи не лишить в біді чи то вдень, чи вночі», - так про померлого колегу розповідають ті, хто багато років пропрацював з ним у лікарні.Чимало коментарів співчуття дружиніта доньцівисловлюють у соцмережі фейсбук люди, які знали чи лікувалися у Сергія Івановича.

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