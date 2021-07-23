У Рожищі помер відомий лікар-отоларинголог Сергій Малиш
Сьогодні, 09:30
У п’ятницю, 16 грудня, перестало битися серце талановитого лікаря, лікаря-отоларинголога КП «Рожищенська багатопрофільна лікарня» - Малиша Сергія Івановича.
Про це ГІТу повідомили колеги померлого.
Йому було лише 52 роки.
«Щирий, толерантний, безвідмовний. Це велика втрата як для нас, так і для пацієнтів, які були для Сергія Івановича завжди рідними. Всі знали, що він ніколи не лишить в біді чи то вдень, чи вночі», - так про померлого колегу розповідають ті, хто багато років пропрацював з ним у лікарні.
Чимало коментарів співчуття дружині Людмилі та доньці Марії висловлюють у соцмережі фейсбук люди, які знали чи лікувалися у Сергія Івановича.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Сергія Івановича.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це ГІТу повідомили колеги померлого.
Йому було лише 52 роки.
«Щирий, толерантний, безвідмовний. Це велика втрата як для нас, так і для пацієнтів, які були для Сергія Івановича завжди рідними. Всі знали, що він ніколи не лишить в біді чи то вдень, чи вночі», - так про померлого колегу розповідають ті, хто багато років пропрацював з ним у лікарні.
Чимало коментарів співчуття дружині Людмилі та доньці Марії висловлюють у соцмережі фейсбук люди, які знали чи лікувалися у Сергія Івановича.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Сергія Івановича.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Де на Волині сьогодні, 17 грудня, не буде світла. ГРАФІК
Сьогодні, 10:32
Курс валют у Луцьку 17 грудня
Сьогодні, 10:00
У Рожищі помер відомий лікар-отоларинголог Сергій Малиш
Сьогодні, 09:30
Росія за добу випустила 98 ракет по Україні, – Генштаб
Сьогодні, 09:10
Медіа