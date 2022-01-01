Де на Волині сьогодні, 17 грудня, не буде світла. ГРАФІК

Де на Волині сьогодні, 17 грудня, не буде світла. ГРАФІК
Оприлюднили графіки стабілізаційних вимкнень електроенергії на 17 грудня у Волинській області.

Про це інформує ПрАТ «Волиньобленерго».

ОЗНАЙОМИТИСЬ ІЗ ГРАФІКАМИ можна за посиланням.

В українській енергосистемі зберігається дефіцит потужності через пошкодження ключових об‘єктів магістральних мереж по території України

У «Волиньобленерго» роблять усе можливе для дотримання графіків стабілізаційних вимкнень у відповідності до виділеного на область ліміту. Однак, енергетики зобов‘язані невідкладно виконувати екстрені відключення поза графіком коли у НЕК «Укренерго» виникає необхідність збалансувати енергосистему аби уникнути аварій на обладнанні.

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Теги: світло, відключення, Волинь
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