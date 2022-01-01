ЗСУ вже знищили 97 690 російських військових
Сьогодні, 11:00
Українські бійці за минулу добу ліквідували ще 420 окупантів. Загалом втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 97 690 військових вбитими.
Про це свідчать дані Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.12 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 97690 (+420) осіб ліквідовано,
- танків - 2985 (+5) од,
- бойових броньованих машин - 5958 (+6) од,
- артилерійських систем - 1947 (+1) од,
- РСЗВ - 410 (+0) од,
- засоби ППО - 211 (+0) од,
- літаків - 281 (+0) од,
- гелікоптерів - 264 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1648 (+0),
- крилаті ракети - 653 (+61),
- кораблі /катери - 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4577 (+14) од,
- спеціальна техніка - 174 (+2).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це свідчать дані Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.12 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 97690 (+420) осіб ліквідовано,
- танків - 2985 (+5) од,
- бойових броньованих машин - 5958 (+6) од,
- артилерійських систем - 1947 (+1) од,
- РСЗВ - 410 (+0) од,
- засоби ППО - 211 (+0) од,
- літаків - 281 (+0) од,
- гелікоптерів - 264 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1648 (+0),
- крилаті ракети - 653 (+61),
- кораблі /катери - 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4577 (+14) од,
- спеціальна техніка - 174 (+2).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині у заметі застряг автобус з 25-ма пасажирами
Сьогодні, 12:00
Окупанти відводять війська з двох міст на Херсонщині
Сьогодні, 11:25
ЗСУ вже знищили 97 690 російських військових
Сьогодні, 11:00
На Волині у снігу застрягла «швидка» з породіллею
Сьогодні, 10:50
Де на Волині сьогодні, 17 грудня, не буде світла. ГРАФІК
Сьогодні, 10:32
Медіа