ЗСУ вже знищили 97 690 російських військових





Про це свідчать дані Генштабу.



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.12 орієнтовно склали:



- особового складу - близько 97690 (+420) осіб ліквідовано,

- танків - 2985 (+5) од,

- бойових броньованих машин - 5958 (+6) од,

- артилерійських систем - 1947 (+1) од,

- РСЗВ - 410 (+0) од,

- засоби ППО - 211 (+0) од,

- літаків - 281 (+0) од,

- гелікоптерів - 264 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1648 (+0),

- крилаті ракети - 653 (+61),

- кораблі /катери - 16 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн - 4577 (+14) од,

- спеціальна техніка - 174 (+2).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські бійці за минулу добу ліквідували ще 420 окупантів. Загалом втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 97 690 військових вбитими.Про це свідчать дані Генштабу.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.12 орієнтовно склали:- особового складу - близько 97690 (+420) осіб ліквідовано,- танків - 2985 (+5) од,- бойових броньованих машин - 5958 (+6) од,- артилерійських систем - 1947 (+1) од,- РСЗВ - 410 (+0) од,- засоби ППО - 211 (+0) од,- літаків - 281 (+0) од,- гелікоптерів - 264 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1648 (+0),- крилаті ракети - 653 (+61),- кораблі /катери - 16 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн - 4577 (+14) од,- спеціальна техніка - 174 (+2).

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