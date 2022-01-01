ЗСУ вже знищили 97 690 російських військових

ЗСУ вже знищили 97 690 російських військових
Українські бійці за минулу добу ліквідували ще 420 окупантів. Загалом втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 97 690 військових вбитими.

Про це свідчать дані Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.12 орієнтовно склали:

- особового складу - близько 97690 (+420) осіб ліквідовано,
- танків - 2985 (+5) од,
- бойових броньованих машин - 5958 (+6) од,
- артилерійських систем - 1947 (+1) од,
- РСЗВ - 410 (+0) од,
- засоби ППО - 211 (+0) од,
- літаків - 281 (+0) од,
- гелікоптерів - 264 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1648 (+0),
- крилаті ракети - 653 (+61),
- кораблі /катери - 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4577 (+14) од,
- спеціальна техніка - 174 (+2).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: втрати окупантів, Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині у заметі застряг автобус з 25-ма пасажирами
Сьогодні, 12:00
Окупанти відводять війська з двох міст на Херсонщині
Сьогодні, 11:25
ЗСУ вже знищили 97 690 російських військових
Сьогодні, 11:00
На Волині у снігу застрягла «швидка» з породіллею
Сьогодні, 10:50
Де на Волині сьогодні, 17 грудня, не буде світла. ГРАФІК
Сьогодні, 10:32
Схожі новини
Українські бійці ліквідували вже понад 97 тисяч окупантів Українські бійці ліквідували вже понад 97 тисяч окупантів
16 грудень, 11:00
ЗСУ ліквідували вже 95 260 окупантів ЗСУ ліквідували вже 95 260 окупантів
13 грудень, 10:03
ЗСУ вже знищили 92 740 окупантів ЗСУ вже знищили 92 740 окупантів
07 грудень, 10:21
В Офісі президента озвучили незворотні втрати армії РФ В Офісі президента озвучили незворотні втрати армії РФ
01 грудень, 15:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині у заметі застряг автобус з 25-ма пасажирами
Сьогодні, 12:00
 0
Окупанти відводять війська з двох міст на Херсонщині
Сьогодні, 11:25
 0
ЗСУ вже знищили 97 690 російських військових
Сьогодні, 11:00
 0
На Волині у снігу застрягла «швидка» з породіллею
Сьогодні, 10:50
 0
Де на Волині сьогодні, 17 грудня, не буде світла. ГРАФІК
Сьогодні, 10:32
 0
Медіа
відео
1/8