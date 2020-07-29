На Волині у заметі застряг автобус з 25-ма пасажирами
Сьогодні, 12:00
Волинські рятувальники сьогодні вночі, 17 грудня, відбуксирували з складної ділянки дороги пасажирський автобус Неоплан.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС на Волині.
Автобус застряг у сніговому заметі поблизу села Римачі Ковельського району.
В ньому перебувало 25 пасажирів.
До аварійно-рятувальних робіт залучалось відділення 24-о Державного пожежно-рятувального поста смт Старовойтове.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС на Волині.
Автобус застряг у сніговому заметі поблизу села Римачі Ковельського району.
В ньому перебувало 25 пасажирів.
До аварійно-рятувальних робіт залучалось відділення 24-о Державного пожежно-рятувального поста смт Старовойтове.
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