На Волині у заметі застряг автобус з 25-ма пасажирами





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС на Волині.



Автобус застряг у сніговому заметі поблизу села Римачі Ковельського району.



В ньому перебувало 25 пасажирів.



До аварійно-рятувальних робіт залучалось відділення 24-о Державного пожежно-рятувального поста смт Старовойтове.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські рятувальники сьогодні вночі, 17 грудня, відбуксирували з складної ділянки дороги пасажирський автобус Неоплан.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС на Волині.Автобус застряг у сніговому заметі поблизу села Римачі Ковельського району.В ньому перебувало 25 пасажирів.До аварійно-рятувальних робіт залучалось відділення 24-о Державного пожежно-рятувального поста смт Старовойтове.

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