На Волині у заметі застряг автобус з 25-ма пасажирами

На Волині у заметі застряг автобус з 25-ма пасажирами
Волинські рятувальники сьогодні вночі, 17 грудня, відбуксирували з складної ділянки дороги пасажирський автобус Неоплан.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС на Волині.

Автобус застряг у сніговому заметі поблизу села Римачі Ковельського району.

В ньому перебувало 25 пасажирів.

До аварійно-рятувальних робіт залучалось відділення 24-о Державного пожежно-рятувального поста смт Старовойтове.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: автобус, замети, Ковель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині у заметі застряг автобус з 25-ма пасажирами
Сьогодні, 12:00
Окупанти відводять війська з двох міст на Херсонщині
Сьогодні, 11:25
ЗСУ вже знищили 97 690 російських військових
Сьогодні, 11:00
На Волині у снігу застрягла «швидка» з породіллею
Сьогодні, 10:50
Де на Волині сьогодні, 17 грудня, не буде світла. ГРАФІК
Сьогодні, 10:32
Схожі новини
На Волині у студента в автобусі викрали телефон, поки він спав На Волині у студента в автобусі викрали телефон, поки він спав
29 липень, 2020, 18:25
Судили волинянина, який автобусом наїхав на пішохода Судили волинянина, який автобусом наїхав на пішохода
22 березень, 2020, 20:02
В місті на Волині припинили перевезення пасажирів до садівничих масивів В місті на Волині припинили перевезення пасажирів до садівничих масивів
01 листопад, 2019, 08:12
Обгорілий кузов автобуса «Київ-Варшава», який зайнявся неподалік Ковеля, і досі не прибрали з дороги. ФОТО Обгорілий кузов автобуса «Київ-Варшава», який зайнявся неподалік Ковеля, і досі не прибрали з дороги. ФОТО
02 лютий, 2019, 15:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині у заметі застряг автобус з 25-ма пасажирами
Сьогодні, 12:00
 0
Окупанти відводять війська з двох міст на Херсонщині
Сьогодні, 11:25
 0
ЗСУ вже знищили 97 690 російських військових
Сьогодні, 11:00
 0
На Волині у снігу застрягла «швидка» з породіллею
Сьогодні, 10:50
 0
Де на Волині сьогодні, 17 грудня, не буде світла. ГРАФІК
Сьогодні, 10:32
 0
Медіа
відео
1/8