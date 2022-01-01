Не за графіками: село на Волині місяць жило без електрики. ВІДЕО





Про це йдеться у



Електрика, кажуть, таки з’являлася, однак максимум на пів години. І проблема, переконані місцеві, зовсім не у відключеннях, а в трансформаторі.



Полагодити його власноруч, звісно, не могли, то ж по допомогу звернулися до енергетиків. Скільки разів довелося дзвонити на гарячу лінію – вже й не пригадують.



«Я телефоную на гарячу лінію «Волиньобленерго», а там тільки музика грає. Ніхто не піднімає», – говорить житель села Оздів Віктор.



Із приїздом у село знімальної групи в Оздові з’явилися і ремонтники.



«Люди дзвонять, що немає світла, от ми й приїхали», – пояснюють вони.



Протягом кількох днів журналісти намагалися отримати коментар у «Волиньобленерго». Із моменту журналістської зйомки упродовж кількох днів світло в місцевих не вибивало, а відключення тривають приблизно по чотири години.



Проблемний трансформатор енергетики не замінювали.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Упродовж місяця майже цілодобово без світла сиділи жителі села Оздів, що біля Луцька.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.Електрика, кажуть, таки з’являлася, однак максимум на пів години. І проблема, переконані місцеві, зовсім не у відключеннях, а в трансформаторі.Полагодити його власноруч, звісно, не могли, то ж по допомогу звернулися до енергетиків. Скільки разів довелося дзвонити на гарячу лінію – вже й не пригадують.«Я телефоную на гарячу лінію «Волиньобленерго», а там тільки музика грає. Ніхто не піднімає», – говорить житель села ОздівІз приїздом у село знімальної групи в Оздові з’явилися і ремонтники.«Люди дзвонять, що немає світла, от ми й приїхали», – пояснюють вони.Протягом кількох днів журналісти намагалися отримати коментар у «Волиньобленерго». Із моменту журналістської зйомки упродовж кількох днів світло в місцевих не вибивало, а відключення тривають приблизно по чотири години.Проблемний трансформатор енергетики не замінювали.

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