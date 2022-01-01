Не за графіками: село на Волині місяць жило без електрики. ВІДЕО

Не за графіками: село на Волині місяць жило без електрики. ВІДЕО
Упродовж місяця майже цілодобово без світла сиділи жителі села Оздів, що біля Луцька.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

Електрика, кажуть, таки з’являлася, однак максимум на пів години. І проблема, переконані місцеві, зовсім не у відключеннях, а в трансформаторі.

Полагодити його власноруч, звісно, не могли, то ж по допомогу звернулися до енергетиків. Скільки разів довелося дзвонити на гарячу лінію – вже й не пригадують.

«Я телефоную на гарячу лінію «Волиньобленерго», а там тільки музика грає. Ніхто не піднімає», – говорить житель села Оздів Віктор.

Із приїздом у село знімальної групи в Оздові з’явилися і ремонтники.

«Люди дзвонять, що немає світла, от ми й приїхали», – пояснюють вони.

Протягом кількох днів журналісти намагалися отримати коментар у «Волиньобленерго». Із моменту журналістської зйомки упродовж кількох днів світло в місцевих не вибивало, а відключення тривають приблизно по чотири години.

Проблемний трансформатор енергетики не замінювали.



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Теги: Оздів, електрика
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