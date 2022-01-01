Мер Луцька передав військовослужбовцям чотири позашляховики та тепловізор

Мер Луцька передав військовослужбовцям чотири позашляховики та тепловізор
Нещодавно за кошти працівників Луцької міської ради, зібрані протягом трьох місяців як одноденний заробіток, придбали для військових 10 надійних автомобілів підвищеної прохідності. Чотири із них армійцям передав вже сьогодні міський голова Ігор Поліщук.

Про це інформують у мерії.

На передову поїхали три позашляховики КІА для бійців ДУК “Правий Сектор”, ОЗСП “Любарт” та 14-ї Окремої механізованої бригади, а також пікап “MAZDA” для 100-ї окремої бригади територіальної оборони. Усі автомобілі пройшли належне технічне обслуговування.

“Приємно, що маємо можливість допомогти нашим військовослужбовцям, захисникам. Хочеться побажати, щоб ці автомобілі добре служили, щоб ніхто в них не попав під обстріл, щоб всі поверталися додому живими та з перемогою!” - розповів міський голова Ігор Поліщук.
Мер Луцька передав військовослужбовцям чотири позашляховики та тепловізор

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Теги: автомобілі, Поліщук, Луцьк, військові
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