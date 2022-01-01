Мер Луцька передав військовослужбовцям чотири позашляховики та тепловізор

Ігор Поліщук.



Про це інформують у мерії.



На передову поїхали три позашляховики КІА для бійців ДУК “Правий Сектор”, ОЗСП “Любарт” та 14-ї Окремої механізованої бригади, а також пікап “MAZDA” для 100-ї окремої бригади територіальної оборони. Усі автомобілі пройшли належне технічне обслуговування.



“Приємно, що маємо можливість допомогти нашим військовослужбовцям, захисникам. Хочеться побажати, щоб ці автомобілі добре служили, щоб ніхто в них не попав під обстріл, щоб всі поверталися додому живими та з перемогою!” - розповів міський голова Ігор Поліщук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нещодавно за кошти працівників Луцької міської ради, зібрані протягом трьох місяців як одноденний заробіток, п ридбали для військових 10 надійних автомобілів підвищеної прохідності. Чотири із них армійцям передав вже сьогодні міський головаПро це інформують у мерії.На передову поїхали три позашляховики КІА для бійців ДУК “Правий Сектор”, ОЗСП “Любарт” та 14-ї Окремої механізованої бригади, а також пікап “MAZDA” для 100-ї окремої бригади територіальної оборони. Усі автомобілі пройшли належне технічне обслуговування.“Приємно, що маємо можливість допомогти нашим військовослужбовцям, захисникам. Хочеться побажати, щоб ці автомобілі добре служили, щоб ніхто в них не попав під обстріл, щоб всі поверталися додому живими та з перемогою!” - розповів міський голова Ігор Поліщук.

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