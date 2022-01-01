У Луцьку в підвалі ледве не згорів чоловік. ФОТО

У Луцьку в підвалі ледве не згорів чоловік. ФОТО
Минулої доби волинські рятувальники ліквідували три пожежі у житлі.

Під час пожежі врятували людину, повідомили у ДСНС Волині.

Горіли господарські споруди у селі Долинка Іваничівської громади та у місті Ківерці. Обидві пожежі ліквідовані силами рятувальників.

О 19:53 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в п’ятиповерхівці на вулиці Даньшина у Луцьку. На місці події працювали рятувальники 1-ї та 2-ї ДПРЧ міста Луцька. Пожежу, що виникла у підвалі п'ятиповерхівки, ліквідували о 20:15. Під час гасіння бійці ДСНС виявили у підвальному приміщенні чоловіка, вивели його із задимленого середовища й передали медиками. 62-річного чоловіка з опіками верхніх дихальних шляхів, обличчя та кистей рук госпіталізували до Луцької міської клінічної лікарні. Медики оцінюють його стан як середньої важкості.

Імовірно, до пожежі призвело необережне поводження з вогнем потерпілого.

Уже після опівночі, 17 грудня, горів дерев'яний житловий будинок на вулиці Роговій у Луцьку. Пожежу, що виникла в кухні, ліквідували рятувальники 2 та 25 ДПРЧ о 03:30. Імовірно, горіння виникло внаслідок короткого замикання електромережі.
У Луцьку в підвалі ледве не згорів чоловік. ФОТО
У Луцьку в підвалі ледве не згорів чоловік. ФОТО
У Луцьку в підвалі ледве не згорів чоловік. ФОТО


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Теги: Луцьк, пожежа
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