У Луцьку на Театральному майдані прикрашають головні ялинки міста. ФОТО
Сьогодні, 16:30
17 грудня комунальники з допомогою автотранспорту із драбиною почали прикрашати тріо головних ялинок Луцька. На дерева чіпляють янголів, стрічки та різдвяні зірки.
Про це повідомляює Суспільне.
Усі прикраси мають сітловідбивальний ефект і світитимуться у темну пору доби.
Атрибутику для новорічних ялинок виготовили учні та викладачі Луцької художньої школи, коледжу культури і мистецтв та Княгининівської школи мистецтв.
Як розповіла виконувачка обов'язків керівника Луцької художньої школи Віра Конська, над виготовленням прикрас діти та дорослі працювали майже два тижні: "Коли вимикали світло, продовжували роботу при свічках, щоб встигнути і порадувати лучан".
На нижньому ярусі ялинкового тріо комунальники розміщують 12 янголів, які виконані в національних кольорах. Вони, каже Віра Конська, символізують пам'ять про загиблих у війні з Росією українців.
Також на ялинці мають розмістити 80 різдвяних зірок і стрічки. Роботи з прикрашання триватимуть до понеділка.
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Про це повідомляює Суспільне.
Усі прикраси мають сітловідбивальний ефект і світитимуться у темну пору доби.
Атрибутику для новорічних ялинок виготовили учні та викладачі Луцької художньої школи, коледжу культури і мистецтв та Княгининівської школи мистецтв.
Як розповіла виконувачка обов'язків керівника Луцької художньої школи Віра Конська, над виготовленням прикрас діти та дорослі працювали майже два тижні: "Коли вимикали світло, продовжували роботу при свічках, щоб встигнути і порадувати лучан".
На нижньому ярусі ялинкового тріо комунальники розміщують 12 янголів, які виконані в національних кольорах. Вони, каже Віра Конська, символізують пам'ять про загиблих у війні з Росією українців.
Також на ялинці мають розмістити 80 різдвяних зірок і стрічки. Роботи з прикрашання триватимуть до понеділка.
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