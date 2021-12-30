У Луцьку на Театральному майдані прикрашають головні ялинки міста. ФОТО





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Усі прикраси мають сітловідбивальний ефект і світитимуться у темну пору доби.



Атрибутику для новорічних ялинок виготовили учні та викладачі Луцької художньої школи, коледжу культури і мистецтв та Княгининівської школи мистецтв.



Як розповіла виконувачка обов'язків керівника Луцької художньої школи Віра Конська, над виготовленням прикрас діти та дорослі працювали майже два тижні: "Коли вимикали світло, продовжували роботу при свічках, щоб встигнути і порадувати лучан".



На нижньому ярусі ялинкового тріо комунальники розміщують 12 янголів, які виконані в національних кольорах. Вони, каже Віра Конська, символізують пам'ять про загиблих у війні з Росією українців.



Також на ялинці мають розмістити 80 різдвяних зірок і стрічки. Роботи з прикрашання триватимуть до понеділка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 17 грудня комунальники з допомогою автотранспорту із драбиною почали прикрашати тріо головних ялинок Луцька. На дерева чіпляють янголів, стрічки та різдвяні зірки.Про це повідомляює Суспільне Усі прикраси мають сітловідбивальний ефект і світитимуться у темну пору доби.Атрибутику для новорічних ялинок виготовили учні та викладачі Луцької художньої школи, коледжу культури і мистецтв та Княгининівської школи мистецтв.Як розповіла виконувачка обов'язків керівника Луцької художньої школинад виготовленням прикрас діти та дорослі працювали майже два тижні: "Коли вимикали світло, продовжували роботу при свічках, щоб встигнути і порадувати лучан".На нижньому ярусі ялинкового тріо комунальники розміщують 12 янголів, які виконані в національних кольорах. Вони, каже Віра Конська, символізують пам'ять про загиблих у війні з Росією українців.Також на ялинці мають розмістити 80 різдвяних зірок і стрічки. Роботи з прикрашання триватимуть до понеділка.

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