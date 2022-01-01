На Волині збили 20-річного пішохода

На Волині збили 20-річного пішохода
Учора, 16 листопада, на вулиці Ковельській у Володимирі 20-річний водій автомобіля Volvo здійснив наїзд на пішохода, 20-річного жителя Володимира, який переходив проїжджу частину на пішохідному переході.

Про це повідомили у поліції Волині.

Внаслідок ДТП постраждалий отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології Володимирського ТМО.

За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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Теги: ДТП, Володимир
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