На Волині збили 20-річного пішохода





Про це повідомили у поліції Волині.



Внаслідок ДТП постраждалий отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології Володимирського ТМО.



За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 16 листопада, на вулиці Ковельській у Володимирі 20-річний водій автомобіля Volvo здійснив наїзд на пішохода, 20-річного жителя Володимира, який переходив проїжджу частину на пішохідному переході.Про це повідомили у поліції Волині.Внаслідок ДТП постраждалий отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології Володимирського ТМО.За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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