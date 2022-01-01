Волинянка подарувала громаді ялинку, яку привезла з Карпат





Новорічне дерево для потреб райцентру надала безкоштовно родина Тетяни Федік із Раків Ліса, - пише газета



Допоки її зрізали, ялинка височіла у їхньому приватному обійсті. І якби не ремонтні роботи, які проводили енергетики, вічнозелена росла б там ще й досі. Для сімейства учительки історії Раково-Ліського ліцею Тетяни Валеріївни ялинка має символічний зміст. Мама пані Тетяни, Василина, є уродженкою перлини Карпат - села Синевир. Саме звідти новорічне дерево 15 років тому жінка привезла на Камінь-Каширщину, щоб посадити у своєму дворі, як нагадування про малу батьківщину.



Ялинка має два відтінки. У верхній частині дерева іскриться темний смарагдовий, понизу — хвоя із синім відтінком. Висота сягає близько восьми метрів та візуально виглядає вищою за півтораповерховий будинок.



На жаль, через війну та перебої зі світлом ялинку не прикрашатимуть вогниками ілюмінацій. Таке рішення прийняли у міській раді. Як повідомив очільник громади Віктор Пась, може вороги й хотіли, щоб ми залишились і без новорічного символу на ці свята, втім попри негаразди ялинці бути.



«Ми використаємо минулорічні декорації, плануємо додати патріотичні оздоби, власноруч виготовлені гуртківцями. Не можемо залишити наших діток без тих маленьких радощів, казкового дива, яке вони звикли мати на Різдво і Новий рік», - зазначив посадовець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Головна ялинка Каменя-Каширського, що прикрасить центральну частину міста, цьогоріч буде не такою пафосною, як у попередні роки: менша удвічі, зате струнка та, як обіцяють, буде гарно вбрана.Новорічне дерево для потреб райцентру надала безкоштовно родинаіз Раків Ліса, - пише газета Полісся Допоки її зрізали, ялинка височіла у їхньому приватному обійсті. І якби не ремонтні роботи, які проводили енергетики, вічнозелена росла б там ще й досі. Для сімейства учительки історії Раково-Ліського ліцею Тетяни Валеріївни ялинка має символічний зміст. Мама пані Тетяни,, є уродженкою перлини Карпат - села Синевир. Саме звідти новорічне дерево 15 років тому жінка привезла на Камінь-Каширщину, щоб посадити у своєму дворі, як нагадування про малу батьківщину.Ялинка має два відтінки. У верхній частині дерева іскриться темний смарагдовий, понизу — хвоя із синім відтінком. Висота сягає близько восьми метрів та візуально виглядає вищою за півтораповерховий будинок.На жаль, через війну та перебої зі світлом ялинку не прикрашатимуть вогниками ілюмінацій. Таке рішення прийняли у міській раді. Як повідомив очільник громади, може вороги й хотіли, щоб ми залишились і без новорічного символу на ці свята, втім попри негаразди ялинці бути.«Ми використаємо минулорічні декорації, плануємо додати патріотичні оздоби, власноруч виготовлені гуртківцями. Не можемо залишити наших діток без тих маленьких радощів, казкового дива, яке вони звикли мати на Різдво і Новий рік», - зазначив посадовець.

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