Анджеліна Джолі більше не посол ООН

Анджеліна Джолі більше не посол ООН
Голлівудська акторка Анджеліна Джолі повідомила, що залишає посаду спеціальної посланниці Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Про це пише WGN.

Зірка більше 20 років співпрацювала з організацією.

"У найближчі роки я буду продовжувати робити все, що в моїх силах, щоб підтримувати біженців та інших переміщених осіб", - сказала Джолі.

Актриса додала, що тепер настав час "працювати по-іншому", домагаючись більших, ніж раніше, прогресів.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі 30 квітня приїхала до України. Вона завітала до Львова з гуманітарною місією та уже встигла відвідати поранених дітей, переселенців і волонтерів.

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Теги: Джолі, посол ООН
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