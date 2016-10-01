Анджеліна Джолі більше не посол ООН

Анджеліна Джолі повідомила, що залишає посаду спеціальної посланниці Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.



Про це пише



Зірка більше 20 років співпрацювала з організацією.



"У найближчі роки я буду продовжувати робити все, що в моїх силах, щоб підтримувати біженців та інших переміщених осіб", - сказала Джолі.



Актриса додала, що тепер настав час "працювати по-іншому", домагаючись більших, ніж раніше, прогресів.



Нагадаємо,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Голлівудська акторкаповідомила, що залишає посаду спеціальної посланниці Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.Про це пише WGN Зірка більше 20 років співпрацювала з організацією."У найближчі роки я буду продовжувати робити все, що в моїх силах, щоб підтримувати біженців та інших переміщених осіб", - сказала Джолі.Актриса додала, що тепер настав час "працювати по-іншому", домагаючись більших, ніж раніше, прогресів.Нагадаємо, Анджеліна Джолі 30 квітня приїхала до України . Вона завітала до Львова з гуманітарною місією та уже встигла відвідати поранених дітей, переселенців і волонтерів.

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