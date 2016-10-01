Анджеліна Джолі більше не посол ООН
Сьогодні, 19:15
Голлівудська акторка Анджеліна Джолі повідомила, що залишає посаду спеціальної посланниці Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.
Про це пише WGN.
Зірка більше 20 років співпрацювала з організацією.
"У найближчі роки я буду продовжувати робити все, що в моїх силах, щоб підтримувати біженців та інших переміщених осіб", - сказала Джолі.
Актриса додала, що тепер настав час "працювати по-іншому", домагаючись більших, ніж раніше, прогресів.
Нагадаємо, Анджеліна Джолі 30 квітня приїхала до України. Вона завітала до Львова з гуманітарною місією та уже встигла відвідати поранених дітей, переселенців і волонтерів.
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Про це пише WGN.
Зірка більше 20 років співпрацювала з організацією.
"У найближчі роки я буду продовжувати робити все, що в моїх силах, щоб підтримувати біженців та інших переміщених осіб", - сказала Джолі.
Актриса додала, що тепер настав час "працювати по-іншому", домагаючись більших, ніж раніше, прогресів.
Нагадаємо, Анджеліна Джолі 30 квітня приїхала до України. Вона завітала до Львова з гуманітарною місією та уже встигла відвідати поранених дітей, переселенців і волонтерів.
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