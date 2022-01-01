Погода у Луцьку на завтра, 18 грудня

Погода у Луцьку на завтра, 18 грудня
У неділю, 18 грудня, з ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Уночі йтиме сніг. Вранці розпогодиться, та більше цього дня опадів не передбачається.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -11° до -6°.

Народний прогноз погоди: 18 грудня відзначається день пам’яті преподобного Сави Освященного. Продовжуються Варварині морози. У давнину говорили: “Сава стелить, Сава гвіздки гострить, Сава шлях засалює”, що означало, що дороги ставали слизькими. Цього дня все ще спостерігали за димом: якщо він стовпом — на мороз; якщо без вітру б’є до землі — треба чекати снігу. А якщо на Саву дув сильний вітер, такого ж вітру слід було чекати до кінця місяця.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: погода, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода у Луцьку на завтра, 18 грудня
Сьогодні, 20:00
Анджеліна Джолі більше не посол ООН
Сьогодні, 19:15
В артилерійському підрозділі тероборони Волині служать два рідні брати
Сьогодні, 18:31
На Волині збили 20-річного пішохода
Сьогодні, 17:20
У Луцьку на Театральному майдані прикрашають головні ялинки міста. ФОТО
Сьогодні, 16:30
Схожі новини
Погода у Луцьку на завтра, 17 грудня Погода у Луцьку на завтра, 17 грудня
16 грудень, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 16 грудня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 16 грудня
15 грудень, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 15 грудня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 15 грудня
14 грудень, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 14 грудня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 14 грудня
13 грудень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода у Луцьку на завтра, 18 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
Анджеліна Джолі більше не посол ООН
Сьогодні, 19:15
 0
В артилерійському підрозділі тероборони Волині служать два рідні брати
Сьогодні, 18:31
 0
На Волині збили 20-річного пішохода
Сьогодні, 17:20
 0
У Луцьку на Театральному майдані прикрашають головні ялинки міста. ФОТО
Сьогодні, 16:30
 0
Медіа
відео
1/8