У Луцьку відбудеться благодійний ярмарок на підтримку онкохворих дітей

У Луцьку відбудеться благодійний ярмарок на підтримку онкохворих дітей
19 лютого у головному корпусі ВНУ ім. Лесі Українки відбудеться благодійний ярмарок.

Про це повідомляє організатор – Благодійний Фонд «З Богом у серці».

Це можливість не лише придбати чудові подарунки для рідних та близьких, адже на ярмарку будуть представлені крафтові сувеніри, подарункові набори на будь-який смак та гаманець, але й можливість допомогти у зборі коштів для онкохворих дітей та молоді, адже 100% зібраних коштів спрямовується на благодійність.

Долучитись можна з 8:00 до 15:00.

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Теги: благодійний ярмарок, Луцьк, онкохворі діти
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Сьогодні, 21:27
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