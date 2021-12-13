У Луцьку відбудеться благодійний ярмарок на підтримку онкохворих дітей
Сьогодні, 20:34
19 лютого у головному корпусі ВНУ ім. Лесі Українки відбудеться благодійний ярмарок.
Про це повідомляє організатор – Благодійний Фонд «З Богом у серці».
Це можливість не лише придбати чудові подарунки для рідних та близьких, адже на ярмарку будуть представлені крафтові сувеніри, подарункові набори на будь-який смак та гаманець, але й можливість допомогти у зборі коштів для онкохворих дітей та молоді, адже 100% зібраних коштів спрямовується на благодійність.
Долучитись можна з 8:00 до 15:00.
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Про це повідомляє організатор – Благодійний Фонд «З Богом у серці».
Це можливість не лише придбати чудові подарунки для рідних та близьких, адже на ярмарку будуть представлені крафтові сувеніри, подарункові набори на будь-який смак та гаманець, але й можливість допомогти у зборі коштів для онкохворих дітей та молоді, адже 100% зібраних коштів спрямовується на благодійність.
Долучитись можна з 8:00 до 15:00.
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