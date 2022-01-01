Дитяча лікарня у Луцьку щодня приймає до 40 пацієнтів

Дитяча лікарня у Луцьку щодня приймає до 40 пацієнтів
Щодня у травмпункті Волинської обласної дитячої лікарні приймають по 30-40 пацієнтів. Менша половина з них звертаються з травмами, які діти отримали на слизькій дорозі.

Про це у коментарі виданню ВСН повідомила завідувачка відділення невідкладної медичної допомоги у Волинській обласній дитячій клінічній лікарні Наталія Дубина.

За її словами, у дні, коли на вулицях Луцька була ожеледиця, кількість звернень не значно збільшилася. Можливо, батьки не відпускали дітей у цей час гуляти, аби поберегти дитяче здоров'я.

«Якщо говорити про звернення щодо травмування на ковзанках і льоду, то зазвичай це 10-15 дітей, а в цілому на добу може бути до 30-40 звернень. Відпускаємо амбулаторно, якщо не потребують важких оперативних втручань. Переважно госпіталізуємо до 5 дітей, які їх потребують», - зазначила лікарка.

Як повідомляє пані Наталія, в основному звертаються із болем у кінцівках, можливою деформацією кістки. Найчастіше на льоду підвертають ноги, а ось руки травмують менше.

«З переломами переважно 5-6 дітей, це та кількість, яка не потребує оперативних втручань. Вони гіпсуються на місці, і, відповідно, відпускаються додому. Зазвичай приходять із розтягненням зв'язок, синцями, гематомами тощо», - пояснила медичка.

Натомість Наталія додала, що попри лід на дорогах більше все ж звертаються із побутовим травматизмом. Таких звернень - більшість.

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Теги: пацієнти, діти, Луцьк
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