Включно з Кримом: ЗСУ сподіваються відвоювати всі території вже у 2023 році
Сьогодні, 22:33
В плани українських військ входить звільнення всіх окупованих територій, включно з Кримом. Можливо, це станеться вже в наступному році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача ОК "Південь", генерала-майора Андрія Ковальчука в інтерв'ю британському каналу Sky News.
При цьому генерал акцентував, майбутні цілі України та напрямки для наступів українських військових поки що тримаються в секреті.
"Крим - це обов'язково - це лише питання часу...Ми повернемо кожен квадратний сантиметр нашої території. Хотілося б вирішити всі питання цього року. Але я вірю, що наступного року ми все доведемо до логічного завершення", - заявив Ковальчук.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача ОК "Південь", генерала-майора Андрія Ковальчука в інтерв'ю британському каналу Sky News.
При цьому генерал акцентував, майбутні цілі України та напрямки для наступів українських військових поки що тримаються в секреті.
"Крим - це обов'язково - це лише питання часу...Ми повернемо кожен квадратний сантиметр нашої території. Хотілося б вирішити всі питання цього року. Але я вірю, що наступного року ми все доведемо до логічного завершення", - заявив Ковальчук.
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