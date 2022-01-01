Включно з Кримом: ЗСУ сподіваються відвоювати всі території вже у 2023 році





Про це повідомляє Андрія Ковальчука в інтерв'ю британському каналу Sky News.



При цьому генерал акцентував, майбутні цілі України та напрямки для наступів українських військових поки що тримаються в секреті.



"Крим - це обов'язково - це лише питання часу...Ми повернемо кожен квадратний сантиметр нашої території. Хотілося б вирішити всі питання цього року. Але я вірю, що наступного року ми все доведемо до логічного завершення", - заявив Ковальчук.

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