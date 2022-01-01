Де на Волині не буде світла 18 грудня. ГРАФІКИ

Де на Волині не буде світла 18 грудня. ГРАФІКИ
Оприлюднили графіки стабілізаційних вимкнень електроенергії на 18 грудня у Волинській області.

Про це повідомили у ПрАТ «Волиньобленерго».

Ознайомитись із графіками можна за ПОСИЛАННЯМ.

В українській енергосистемі зберігається дефіцит потужності через пошкодження ключових об‘єктів магістральних мереж по території України.

У «Волиньобленерго» роблять усе можливе для дотримання графіків стабілізаційних вимкнень у відповідності до виділеного на область ліміту. Однак, енергетики зобов‘язані невідкладно виконувати екстрені відключення поза графіком коли у НЕК «Укренерго» виникає необхідність збалансувати енергосистему аби уникнути аварій на обладнанні.

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Теги: світло, відключення, Волинь
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