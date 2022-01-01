В артилерійському підрозділі тероборони Волині служать два рідні брати

В артилерійському підрозділі тероборони Волині служать два рідні брати
В одному розрахунку артилерійського підрозділу Волинської бригади тероборони служать два рідні брати, Михайло та Павло. Як чоловіки потрапили у військо.

Про це розповіли на сторінці бригади.

Старший з двох братів Михайло нині служить командиром гармати, Павло – навідником.

Як зазначили на сторінці бригади, свого часу обидва брати проходили строкову службу в аеромобільних військах. Павло у 2014-2015 роках брав участь в АТО.

"З "крилатої піхоти" ми перекваліфікувалися на артилеристів. Але то, певно, батькові гени далися взнаки – він ще за радянських часів проходив строкову службу артилеристом в Монголії", – розповів Михайло.

Павло каже: разом із з братом прийшли до військкомату добровольцями у перший день широкомасштабного вторгнення. "Прийшли для того, аби наші діти не знали, що таке російське ярмо, і щоб брудний російський чобіт ніколи більше не топтав нашу святу землю", – додає навідник.

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Теги: тероборона, брати, Волинь
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