У Луцьку на Соборності зіткнулися два легковики. ФОТО

У Луцьку на Соборності зіткнулися два легковики. ФОТО
Сьогодні, близько 11 години ранку, на перехресті проспекту Соборності та вулиці Чорновола зіткнулися дві автівки.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Зіткнулися Renault та Opel. Після ДТП одного із водіїв доставили до лікарні для обстеження.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції Луцького РУП та патрульна поліція.
У Луцьку на Соборності зіткнулися два легковики. ФОТО
У Луцьку на Соборності зіткнулися два легковики. ФОТО

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Теги: ДТП, Луцьк
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