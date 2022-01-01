У Луцьку на Соборності зіткнулися два легковики. ФОТО
Сьогодні, 14:20
Сьогодні, близько 11 години ранку, на перехресті проспекту Соборності та вулиці Чорновола зіткнулися дві автівки.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Зіткнулися Renault та Opel. Після ДТП одного із водіїв доставили до лікарні для обстеження.
На місці події працює слідчо-оперативна група поліції Луцького РУП та патрульна поліція.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Зіткнулися Renault та Opel. Після ДТП одного із водіїв доставили до лікарні для обстеження.
На місці події працює слідчо-оперативна група поліції Луцького РУП та патрульна поліція.
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