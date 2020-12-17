День великомучениці Варвари: головні звичаї свята





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Варварин день серед наші предків вважався початком великого триденного свята, який включав в себе Варварин день 17 грудня, Савин день 18 грудня, і День святого Миколая 19 грудня. Всі три дні українці гуляли і веселилися, накривали ситний стіл і займалися рукоділлям.



Святій Варварі моляться про зцілення при будь-яких хворобах, про захист від раптової смерті і грози. Вагітні просять у святої легких пологів, а бездітні жінки просять послати їм дитину.



У Київській Русі цю дату називали бабиним святом, а жінки 17 грудня не займалися жодною роботою. У цей день було прийнято невісткам ходити в гості до свекрух, щоб поліпшити відносини.



Традиційні страви на день Варвари - кутя і компот. Також в цю дату жінки ліпили багато вареників з різними начинками, випікали пироги з маком, робили варення і пряники. Дівчата пригощали варениками хлопців. Чоловіки варили пиво за власним рецептом.



На Варвару служили панахиду за померлими рідними і молилися за упокій їхніх душ. У цю дату можна відвідати могилу рідних.



Що не можна робити в День святої Варвари



- З давніх часів у Варварин день заборонено прясти.

- Не можна в цей день прати і місити глину, та й взагалі краще звести до мінімуму роботу по дому, хоча можна готувати і мити посуд.

- Не можна пити алкоголь сьогодні.

- Невістці не можна сваритися зі свекрухою, інакше відносини будуть зіпсовані.

- Не можна лаятися, сваритися, лихословити.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 17 грудня віряни відзначають День великомучениці Варвари Іліопольської, яка постраждала за віру. В народі його називають Варварин день, Бабин день або Варварині морози. Саме сьогодні є багато важливих традицій і заборон.Про це пише УНІАН Варварин день серед наші предків вважався початком великого триденного свята, який включав в себе Варварин день 17 грудня, Савин день 18 грудня, і День святого Миколая 19 грудня. Всі три дні українці гуляли і веселилися, накривали ситний стіл і займалися рукоділлям.Святій Варварі моляться про зцілення при будь-яких хворобах, про захист від раптової смерті і грози. Вагітні просять у святої легких пологів, а бездітні жінки просять послати їм дитину.У Київській Русі цю дату називали бабиним святом, а жінки 17 грудня не займалися жодною роботою. У цей день було прийнято невісткам ходити в гості до свекрух, щоб поліпшити відносини.Традиційні страви на день Варвари - кутя і компот. Також в цю дату жінки ліпили багато вареників з різними начинками, випікали пироги з маком, робили варення і пряники. Дівчата пригощали варениками хлопців. Чоловіки варили пиво за власним рецептом.На Варвару служили панахиду за померлими рідними і молилися за упокій їхніх душ. У цю дату можна відвідати могилу рідних.- З давніх часів у Варварин день заборонено прясти.- Не можна в цей день прати і місити глину, та й взагалі краще звести до мінімуму роботу по дому, хоча можна готувати і мити посуд.- Не можна пити алкоголь сьогодні.- Невістці не можна сваритися зі свекрухою, інакше відносини будуть зіпсовані.- Не можна лаятися, сваритися, лихословити.

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