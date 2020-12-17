День великомучениці Варвари: головні звичаї свята
Сьогодні, 13:10
17 грудня віряни відзначають День великомучениці Варвари Іліопольської, яка постраждала за віру. В народі його називають Варварин день, Бабин день або Варварині морози. Саме сьогодні є багато важливих традицій і заборон.
Про це пише УНІАН.
Варварин день серед наші предків вважався початком великого триденного свята, який включав в себе Варварин день 17 грудня, Савин день 18 грудня, і День святого Миколая 19 грудня. Всі три дні українці гуляли і веселилися, накривали ситний стіл і займалися рукоділлям.
Святій Варварі моляться про зцілення при будь-яких хворобах, про захист від раптової смерті і грози. Вагітні просять у святої легких пологів, а бездітні жінки просять послати їм дитину.
У Київській Русі цю дату називали бабиним святом, а жінки 17 грудня не займалися жодною роботою. У цей день було прийнято невісткам ходити в гості до свекрух, щоб поліпшити відносини.
Традиційні страви на день Варвари - кутя і компот. Також в цю дату жінки ліпили багато вареників з різними начинками, випікали пироги з маком, робили варення і пряники. Дівчата пригощали варениками хлопців. Чоловіки варили пиво за власним рецептом.
На Варвару служили панахиду за померлими рідними і молилися за упокій їхніх душ. У цю дату можна відвідати могилу рідних.
Що не можна робити в День святої Варвари
- З давніх часів у Варварин день заборонено прясти.
- Не можна в цей день прати і місити глину, та й взагалі краще звести до мінімуму роботу по дому, хоча можна готувати і мити посуд.
- Не можна пити алкоголь сьогодні.
- Невістці не можна сваритися зі свекрухою, інакше відносини будуть зіпсовані.
- Не можна лаятися, сваритися, лихословити.
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Про це пише УНІАН.
Варварин день серед наші предків вважався початком великого триденного свята, який включав в себе Варварин день 17 грудня, Савин день 18 грудня, і День святого Миколая 19 грудня. Всі три дні українці гуляли і веселилися, накривали ситний стіл і займалися рукоділлям.
Святій Варварі моляться про зцілення при будь-яких хворобах, про захист від раптової смерті і грози. Вагітні просять у святої легких пологів, а бездітні жінки просять послати їм дитину.
У Київській Русі цю дату називали бабиним святом, а жінки 17 грудня не займалися жодною роботою. У цей день було прийнято невісткам ходити в гості до свекрух, щоб поліпшити відносини.
Традиційні страви на день Варвари - кутя і компот. Також в цю дату жінки ліпили багато вареників з різними начинками, випікали пироги з маком, робили варення і пряники. Дівчата пригощали варениками хлопців. Чоловіки варили пиво за власним рецептом.
На Варвару служили панахиду за померлими рідними і молилися за упокій їхніх душ. У цю дату можна відвідати могилу рідних.
Що не можна робити в День святої Варвари
- З давніх часів у Варварин день заборонено прясти.
- Не можна в цей день прати і місити глину, та й взагалі краще звести до мінімуму роботу по дому, хоча можна готувати і мити посуд.
- Не можна пити алкоголь сьогодні.
- Невістці не можна сваритися зі свекрухою, інакше відносини будуть зіпсовані.
- Не можна лаятися, сваритися, лихословити.
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