Окупанти відводять війська з двох міст на Херсонщині

Окупанти відводять війська з двох міст на Херсонщині
Противник здійснює передислокацію окремих підрозділів та відводить частину своїх військ з Каховки та Нової Каховки Херсонської області в район населеного пункту Нижні Сірогози.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Серед місцевих жителів військовослужбовці поширюють інформацію, що Каховка буде залишена російськими військами до кінця цього року, тому, лояльним до окупантів місцевим, пропонують переїзд до тимчасово окупованого українського Криму.

У Луганській області окупанти продовжують здійснювати тиск на місцевих підприємців та примушують їх перереєстровувати бізнес за законодавством РФ.

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Теги: Херсонщина, російські війська, відводять
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