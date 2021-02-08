На Волині у снігу застрягла «швидка» з породіллею
Сьогодні, 10:50
У Володимирському районі у снігових заметах застрягла карета швидкої допомоги з породіллею.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.
Рятувальники міста Володимира витягнули із снігового замету біля села Хмелів Володимирського району карету швидкої допомоги, яка везла породіллю до лікарні.
Це трапилося опівночі 17 грудня.
Після складної ділянки дороги медики продовжили рух.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.
Рятувальники міста Володимира витягнули із снігового замету біля села Хмелів Володимирського району карету швидкої допомоги, яка везла породіллю до лікарні.
Це трапилося опівночі 17 грудня.
Після складної ділянки дороги медики продовжили рух.
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