Курс валют у Луцьку 17 грудня
Сьогодні, 10:00
15 грудня готівковий курс долара становить 39.90, продають його за 40.05.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 42.00 і за стільки ж продають.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.92, а продають за 9,05.
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Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 42.00 і за стільки ж продають.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.92, а продають за 9,05.
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