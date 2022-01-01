Електронна черга на пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ» не працює





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Наприкінці дня 16 грудня після тривалих перебоїв з електропостачанням виникли проблеми з роботою серверів проєкту електронної черги перетину кордону в пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ». З ладу поступово вийшло і основне і дублююче обладнання. Тому припинився доступ на сайт echerha.gov.ua та інші, пов’язані сервіси.



Від ночі 17 грудня команда Укртрансбезпеки, яка перебуває біля пункту пропуску «Ягодин – Дорогуськ», допомагає перевізникам визначити своє місце у черзі за інформацію, яка була скопійована на альтернативні носії. Наразі здійснюється пропуск вантажівок, які записувались в електронну чергу 13 грудня.



Наразі в електронній черзі записано транспортних засобів, на перетин кордону яким потрібно близько 2 діб.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Електронна черга на міжнародному пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ» тимчасово не працює.Про це повідомляє Укртрансбезпека Наприкінці дня 16 грудня після тривалих перебоїв з електропостачанням виникли проблеми з роботою серверів проєкту електронної черги перетину кордону в пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ». З ладу поступово вийшло і основне і дублююче обладнання. Тому припинився доступ на сайт echerha.gov.ua та інші, пов’язані сервіси.Від ночі 17 грудня команда Укртрансбезпеки, яка перебуває біля пункту пропуску «Ягодин – Дорогуськ», допомагає перевізникам визначити своє місце у черзі за інформацію, яка була скопійована на альтернативні носії. Наразі здійснюється пропуск вантажівок, які записувались в електронну чергу 13 грудня.Наразі в електронній черзі записано транспортних засобів, на перетин кордону яким потрібно близько 2 діб.

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