Електронна черга на пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ» не працює
Сьогодні, 00:22
Електронна черга на міжнародному пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ» тимчасово не працює.
Про це повідомляє Укртрансбезпека.
Наприкінці дня 16 грудня після тривалих перебоїв з електропостачанням виникли проблеми з роботою серверів проєкту електронної черги перетину кордону в пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ». З ладу поступово вийшло і основне і дублююче обладнання. Тому припинився доступ на сайт echerha.gov.ua та інші, пов’язані сервіси.
Від ночі 17 грудня команда Укртрансбезпеки, яка перебуває біля пункту пропуску «Ягодин – Дорогуськ», допомагає перевізникам визначити своє місце у черзі за інформацію, яка була скопійована на альтернативні носії. Наразі здійснюється пропуск вантажівок, які записувались в електронну чергу 13 грудня.
Наразі в електронній черзі записано транспортних засобів, на перетин кордону яким потрібно близько 2 діб.
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Про це повідомляє Укртрансбезпека.
Наприкінці дня 16 грудня після тривалих перебоїв з електропостачанням виникли проблеми з роботою серверів проєкту електронної черги перетину кордону в пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ». З ладу поступово вийшло і основне і дублююче обладнання. Тому припинився доступ на сайт echerha.gov.ua та інші, пов’язані сервіси.
Від ночі 17 грудня команда Укртрансбезпеки, яка перебуває біля пункту пропуску «Ягодин – Дорогуськ», допомагає перевізникам визначити своє місце у черзі за інформацію, яка була скопійована на альтернативні носії. Наразі здійснюється пропуск вантажівок, які записувались в електронну чергу 13 грудня.
Наразі в електронній черзі записано транспортних засобів, на перетин кордону яким потрібно близько 2 діб.
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