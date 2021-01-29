Двомісячна дівчинка померла від опіків після операції у Рівному

Двомісячна дівчинка померла від опіків після операції у Рівному
Після планової операції у Рівненській обласній лікарні померла двомісячна дівчинка. За висновками експертизи, смерть дитини настала внаслідок опіків, отриманих від обігрівального приладу.

Про це пише ZAXID.NET.

Інцидент стався ще у середу, 14 грудня. Сьогодні, 16 грудня, дівчинку поховали. Цього дня поліція повідомила, що відкрила кримінальну справу за фактом смерті немовляти.

Про похорон дитини, який відбувся у п'ятницю, 16 грудня, повідомила рівненська журналістка Оксана Кравець.

«Двомісячна Полінка разом з мамою пішли на планову операцію в Рівненську обласну дитячу лікарню (відділення нейрохірургії). Під час операції немовля поклали на столик з підігрівом та спалили шкіру. 45% обпаленого тіла... Дитина згоріла», – повідомила журналістка.

У коментарі ZAXID.NET в пресслужбі прокуратури Рівненщини підтвердили, що щодо смерті двомісячної дитини розпочали кримінальне провадження, однак жодних деталей не повідомили.

Пізніше у пресслужбі поліції Рівненщини уточнили, що мама з двомісячною донькою поступили у лікарню 12 грудня. Дівчинці, у якої була вроджена вада розвитку, провели планову операцію, після якої 14 грудня дитина померла. Про смерть немовляти поліцію повідомили лікарі Рівненської обласної дитячої лікарні.



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Теги: Рівненщина, померла дитина, опіки
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