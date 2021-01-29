Двомісячна дівчинка померла від опіків після операції у Рівному





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Інцидент стався ще у середу, 14 грудня. Сьогодні, 16 грудня, дівчинку поховали. Цього дня поліція повідомила, що відкрила кримінальну справу за фактом смерті немовляти.



Про похорон дитини, який відбувся у п'ятницю, 16 грудня, повідомила рівненська журналістка Оксана Кравець.



«Двомісячна Полінка разом з мамою пішли на планову операцію в Рівненську обласну дитячу лікарню (відділення нейрохірургії). Під час операції немовля поклали на столик з підігрівом та спалили шкіру. 45% обпаленого тіла... Дитина згоріла», – повідомила журналістка.



У коментарі ZAXID.NET в пресслужбі прокуратури Рівненщини підтвердили, що щодо смерті двомісячної дитини розпочали кримінальне провадження, однак жодних деталей не повідомили.



Пізніше у пресслужбі поліції Рівненщини уточнили, що мама з двомісячною донькою поступили у лікарню 12 грудня. Дівчинці, у якої була вроджена вада розвитку, провели планову операцію, після якої 14 грудня дитина померла. Про смерть немовляти поліцію повідомили лікарі Рівненської обласної дитячої лікарні.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після планової операції у Рівненській обласній лікарні померла двомісячна дівчинка. За висновками експертизи, смерть дитини настала внаслідок опіків, отриманих від обігрівального приладу.Про це пише ZAXID.NET. Інцидент стався ще у середу, 14 грудня. Сьогодні, 16 грудня, дівчинку поховали. Цього дня поліція повідомила, що відкрила кримінальну справу за фактом смерті немовляти.Про похорон дитини, який відбувся у п'ятницю, 16 грудня, повідомила рівненська журналістка«Двомісячна Полінка разом з мамою пішли на планову операцію в Рівненську обласну дитячу лікарню (відділення нейрохірургії). Під час операції немовля поклали на столик з підігрівом та спалили шкіру. 45% обпаленого тіла... Дитина згоріла», – повідомила журналістка.У коментарі ZAXID.NET в пресслужбі прокуратури Рівненщини підтвердили, що щодо смерті двомісячної дитини розпочали кримінальне провадження, однак жодних деталей не повідомили.Пізніше у пресслужбі поліції Рівненщини уточнили, що мама з двомісячною донькою поступили у лікарню 12 грудня. Дівчинці, у якої була вроджена вада розвитку, провели планову операцію, після якої 14 грудня дитина померла. Про смерть немовляти поліцію повідомили лікарі Рівненської обласної дитячої лікарні.

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