Курс валют у Луцьку 18 грудня





Про це



Євро купують за 42.15, продають за 41.97.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.95, а продають за 9.05.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 18 грудня готівковий курс долара становить 39.97, продають його за 40.08.Про це повідомляє Мінфін.Євро купують за 42.15, продають за 41.97.Щодо польського злотого, то його купують за 8.95, а продають за 9.05.

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