Курс валют у Луцьку 18 грудня
Сьогодні, 09:38
18 грудня готівковий курс долара становить 39.97, продають його за 40.08.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 42.15, продають за 41.97.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.95, а продають за 9.05.
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Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 42.15, продають за 41.97.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.95, а продають за 9.05.
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