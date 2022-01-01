У Луцьку жінка обікрала магазин на тисячу гривень і потрапила за ґрати на 3 роки





Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду,



Злочин крадійка Дана Б. вчинила 14 вересня в обідню пору. В магазині на вулиці Сенаторки Левчанівської, 4 вона сховала під одяг сумки та продукти, які намагалася винести, пройшовши повз касу, однак була зупинена працівником охорони. Сума збитків – 1041 гривня.



У суді раніше судима крадійка визнала вину та пояснила, що вчинила злочин через скрутне матеріальне становище.



Збитки нею були відшкодовані, оскільки вилучене майно відразу було повернуте. Тому потерпіла сторона не мала претензій та не наполягала на суворому покаранні.



Оскільки злочинниця раніше притягалася до кримінальної відповідальності, суд призначив їй покарання у виді трьох років та одного місяця позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині раніше судиму крадійку посадили на три роки за крадіжку з магазина на тисячу гривень.Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду, пише ІА «Волинські новини».Злочин крадійка Дана Б. вчинила 14 вересня в обідню пору. В магазині на вулиці Сенаторки Левчанівської, 4 вона сховала під одяг сумки та продукти, які намагалася винести, пройшовши повз касу, однак була зупинена працівником охорони. Сума збитків – 1041 гривня.У суді раніше судима крадійка визнала вину та пояснила, що вчинила злочин через скрутне матеріальне становище.Збитки нею були відшкодовані, оскільки вилучене майно відразу було повернуте. Тому потерпіла сторона не мала претензій та не наполягала на суворому покаранні.Оскільки злочинниця раніше притягалася до кримінальної відповідальності, суд призначив їй покарання у виді трьох років та одного місяця позбавлення волі.

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