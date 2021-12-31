У центрі Луцька відкрили «Ялинку незламності». ФОТО. ВІДЕО

У центрі Луцька відкрили «Ялинку незламності». ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку до новорічно-різдвяних свят 19 грудня офіційно відкрили "Ялинку незламності" з тріо головних ялинок на Театральному майдані. Новорічні дерева прикрасили світловідбивальними іграшками, виготовленими викладачами та учнями художніх шкіл тергромади.

Про це повідомляє Суспільне.

Як і в попередні роки, головну новорічну ялинку міста відкрили до дня Святого Миколая – покровителя Луцька. Супроводили дійство піднесенням символічних вінків до стели загиблих захисників на Театральному майдані та молитвою за Україну.
У центрі Луцька відкрили «Ялинку незламності». ФОТО. ВІДЕО
У центрі Луцька відкрили «Ялинку незламності». ФОТО. ВІДЕО


Під час заходу пластуни передали присутнім Вифлеємський вогонь миру.
У центрі Луцька відкрили «Ялинку незламності». ФОТО. ВІДЕО


Як розповів заступник директора комунального підприємства "Луцьксвітло" Олександр Малець, головне ялинкове тріо луцькі комунальники прикрашали впродовж трьох днів. Роботу завершили 19 грудня.
У центрі Луцька відкрили «Ялинку незламності». ФОТО. ВІДЕО

"Цього року виконуємо ялинку у патріотичних тонах. Будемо ялинку чучуть підсвічувати – буквально пару прожекторів. Завдання наше, щоб не використовувати електроенергії", – зазначив комунальник.

Прикраси для головного ялинкового тріо створювали викладачі та учні художньої школи, училища культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського, інституту мистецтв Волинського національного університету, а також Княгининівського закладу освіти, – сказала директорка Луцької художньої школи Віра Конська.
У центрі Луцька відкрили «Ялинку незламності». ФОТО. ВІДЕО

"12 ангелів – це як 12 апостолів, символізують душі загиблих. Підготовка зайняла тиждень. Робота також зайняла тиждень, але це так: зранку до вечора при свічках, як виключали світло", – каже керівниця закладу.


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Теги: ялинка, Луцьк
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