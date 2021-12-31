У центрі Луцька відкрили «Ялинку незламності». ФОТО. ВІДЕО





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Як і в попередні роки, головну новорічну ялинку міста відкрили до дня Святого Миколая – покровителя Луцька. Супроводили дійство піднесенням символічних вінків до стели загиблих захисників на Театральному майдані та молитвою за Україну.



Під час заходу пластуни передали присутнім Вифлеємський вогонь миру.



Як розповів заступник директора комунального підприємства "Луцьксвітло" Олександр Малець, головне ялинкове тріо луцькі комунальники прикрашали впродовж трьох днів. Роботу завершили 19 грудня.



"Цього року виконуємо ялинку у патріотичних тонах. Будемо ялинку чучуть підсвічувати – буквально пару прожекторів. Завдання наше, щоб не використовувати електроенергії", – зазначив комунальник.



Прикраси для головного ялинкового тріо створювали викладачі та учні художньої школи, училища культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського, інституту мистецтв Волинського національного університету, а також Княгининівського закладу освіти, – сказала директорка Луцької художньої школи Віра Конська.



"12 ангелів – це як 12 апостолів, символізують душі загиблих. Підготовка зайняла тиждень. Робота також зайняла тиждень, але це так: зранку до вечора при свічках, як виключали світло", – каже керівниця закладу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку до новорічно-різдвяних свят 19 грудня офіційно відкрили "Ялинку незламності" з тріо головних ялинок на Театральному майдані. Новорічні дерева прикрасили світловідбивальними іграшками, виготовленими викладачами та учнями художніх шкіл тергромади.Про це повідомляє Суспільне Як і в попередні роки, головну новорічну ялинку міста відкрили до дня Святого Миколая – покровителя Луцька. Супроводили дійство піднесенням символічних вінків до стели загиблих захисників на Театральному майдані та молитвою за Україну.Під час заходу пластуни передали присутнім Вифлеємський вогонь миру.Як розповів заступник директора комунального підприємства "Луцьксвітло", головне ялинкове тріо луцькі комунальники прикрашали впродовж трьох днів. Роботу завершили 19 грудня."Цього року виконуємо ялинку у патріотичних тонах. Будемо ялинку чучуть підсвічувати – буквально пару прожекторів. Завдання наше, щоб не використовувати електроенергії", – зазначив комунальник.Прикраси для головного ялинкового тріо створювали викладачі та учні художньої школи, училища культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського, інституту мистецтв Волинського національного університету, а також Княгининівського закладу освіти, – сказала директорка Луцької художньої школи"12 ангелів – це як 12 апостолів, символізують душі загиблих. Підготовка зайняла тиждень. Робота також зайняла тиждень, але це так: зранку до вечора при свічках, як виключали світло", – каже керівниця закладу.

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