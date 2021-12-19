У Ковелі відкрили головну ялинку. ВІДЕО
Сьогодні, 22:29
У Ковелі сьогодні, 19 грудня, традиційно відбулося урочисте відкриття новорічної ялинки. Цьогоріч прикрасили символічними - синьо-жовтими іграшками ялинку, яка вже багато років росте біля Палацу учнівськоі молоді.
Про це розповів мер Ковеля Ігор Чайка.
Саме молодь міста, українці, які переїхали до Ковеля, тікаючи від війни, виготовили чимало оздоб власноруч.
"Також сьогодні запрацювала Садиба Святого Миколая: чудесна хатинка, яка з’явилася завдяки фантазії і турботі наших працівників культури, дошкільних та позашкільних навчальних закладів та комунальних служб. Тут ожна поспілкуватися з Миколаєм, розповісти вірш, загадати бажанння для рідного міста", - написав Чайка.
Садиба буде відкрита аж до 25 грудня включно щодня:
з 10:00 до 12:00;
з 14:00 до 16:00.
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Про це розповів мер Ковеля Ігор Чайка.
Саме молодь міста, українці, які переїхали до Ковеля, тікаючи від війни, виготовили чимало оздоб власноруч.
"Також сьогодні запрацювала Садиба Святого Миколая: чудесна хатинка, яка з’явилася завдяки фантазії і турботі наших працівників культури, дошкільних та позашкільних навчальних закладів та комунальних служб. Тут ожна поспілкуватися з Миколаєм, розповісти вірш, загадати бажанння для рідного міста", - написав Чайка.
Садиба буде відкрита аж до 25 грудня включно щодня:
з 10:00 до 12:00;
з 14:00 до 16:00.
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