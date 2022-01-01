«Один хлопчик замовив у Миколая перемогу»: луцькі нацгвардійці влаштували свято для дітей у реабілітаційному центрі

«Один хлопчик замовив у Миколая перемогу»: луцькі нацгвардійці влаштували свято для дітей у реабілітаційному центрі
Волинські гвардійці долучилися до акції «Святий Миколай – дітям у потребі», яку проводить Мальтійська служба допомоги.

Військові завітали в луцький Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Пролісок», щоб передати його відвідувачам десятки подарунків.

Про це повідомляє пресслужба військової частини 1141.

«Уже 6-йрік ми в області проводимо цей захід. Цьогоріч охопили 200 дітей, які отримують подарунки. Це стало можливим завдяки участі організацій і окремих спонсорів. Зокрема, компанії «Нова лінія». Ми також вдячні нацгвардійцям, які вже не вперше беруть участь в акції», –говорить виконавча директорка Мальтійської служби допомоги у Волинській області Віра Блеккер.

Свято видалося справді емоційним і світлим.

«Один хлопчик замовив у святого Миколая те, чого прагнемо ми всі, – перемогу. І для нас, гвардійців, мрія дітей про мир є додатковим стимулом боротися до переможного кінця. І нехай усі святі нам у цьому сприяють», – каже офіцер Віталій.

«Один хлопчик замовив у Миколая перемогу»: луцькі нацгвардійці влаштували свято для дітей у реабілітаційному центрі
«Один хлопчик замовив у Миколая перемогу»: луцькі нацгвардійці влаштували свято для дітей у реабілітаційному центрі


Нагадаємо, на початку акції«Святий Миколай – дітям у потребі» її учасники беруть листи дітей до Святого Миколая, щоб 19 грудня втілити їхні побажання, ставши помічниками святого-чудотворця.

«Один хлопчик замовив у Миколая перемогу»: луцькі нацгвардійці влаштували свято для дітей у реабілітаційному центрі
«Один хлопчик замовив у Миколая перемогу»: луцькі нацгвардійці влаштували свято для дітей у реабілітаційному центрі
«Один хлопчик замовив у Миколая перемогу»: луцькі нацгвардійці влаштували свято для дітей у реабілітаційному центрі
«Один хлопчик замовив у Миколая перемогу»: луцькі нацгвардійці влаштували свято для дітей у реабілітаційному центрі
«Один хлопчик замовив у Миколая перемогу»: луцькі нацгвардійці влаштували свято для дітей у реабілітаційному центрі
«Один хлопчик замовив у Миколая перемогу»: луцькі нацгвардійці влаштували свято для дітей у реабілітаційному центрі




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Теги: Нацгвардія, 1141, подарунки
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