«Один хлопчик замовив у Миколая перемогу»: луцькі нацгвардійці влаштували свято для дітей у реабілітаційному центрі

Волинські гвардійці долучилися до акції «Святий Миколай – дітям у потребі», яку проводить Мальтійська служба допомоги.Військові завітали в луцький Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Пролісок», щоб передати його відвідувачам десятки подарунків.Про це повідомляє пресслужба військової частини 1141.«Уже 6-йрік ми в області проводимо цей захід. Цьогоріч охопили 200 дітей, які отримують подарунки. Це стало можливим завдяки участі організацій і окремих спонсорів. Зокрема, компанії «Нова лінія». Ми також вдячні нацгвардійцям, які вже не вперше беруть участь в акції», –говорить виконавча директорка Мальтійської служби допомоги у Волинській областіСвято видалося справді емоційним і світлим.«Один хлопчик замовив у святого Миколая те, чого прагнемо ми всі, – перемогу. І для нас, гвардійців, мрія дітей про мир є додатковим стимулом боротися до переможного кінця. І нехай усі святі нам у цьому сприяють», – каже офіцер Віталій.Нагадаємо, на початку акції«Святий Миколай – дітям у потребі» її учасники беруть листи дітей до Святого Миколая, щоб 19 грудня втілити їхні побажання, ставши помічниками святого-чудотворця.