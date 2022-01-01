Знайшли зниклу школярку з Луцька





Про це повідомляв сектор комунікації поліції Волині.



16 грудня близько 14 години учениця школи № 26 вийшла з занять та направилася у невідомому напрямку.



Станом на вечір 19 грудня дівчину знайшли. Як зазначили парвоохоронці, її життю та здоров'ю нічого не загрожує.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 19 грудня, до поліції надійшло звернення про зникнення неповнолітньої Трошкіної Ярослави Анатоліївни, 22 грудня 2006 року народження, мешканки міста Луцька.Про це повідомляв сектор комунікації поліції Волині.16 грудня близько 14 години учениця школи № 26 вийшла з занять та направилася у невідомому напрямку.Станом на вечір 19 грудня дівчину знайшли. Як зазначили парвоохоронці, її життю та здоров'ю нічого не загрожує.

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