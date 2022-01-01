Пішов з дому та не повернувся: на Волині зник безвісти пенсіонер

Сьогодні вранці, 19 грудня, до поліції надійшла заява про зникнення, 21 лютого 1960 року народження, жителя Нововолинська.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.За інформацією, чоловік 15 грудня близько 14:00 години пішов з дому та дотепер не повернувся. Телефону при собі не мав, де перебуває – невідомо.зріст 160 см, худорлявої тілобудови, волосся коротке, сиве, борода сива, вуса.у темну куртку з тканини, чорну шапку, темні штани."Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого громадянина, повідомити за номерами телефонів (03344) 3-30-59, 0504845307, 09733329243 або 102", - йдеться в повідомленні.