Україна стала країною року за версією The Economist

Впливовий щотижневий британський журнал The Economist назвав Україну країною року 2022, підкресливши, що "інакше і бути не могло".Про це видання повідомило 20 грудня, пише Діло.ua. Журналісти зазначають, що в минулі роки виданню було важко обрати країну року. Автори журнали вели довгі дискусії, аналізували різні фактори. Але в цьому році все інакше."Цього року, вперше після того, як ми почали називати країни року в 2013 році, вибір очевидний. Це може бути тільки Україна", — йдеться в статті.В попередні роки звання "країна року" The Economist присуджував державі, яка на думку журналістів видання досягла найкращих показників у розвитку за останні 12 місяців."Тож Україна в певному сенсі є незвичайним вибором, адже життя більшості українців значно погіршилося після вторгнення Росії в їхню країну в лютому. Багато людей померли. Міста були зруйновані та спалені. Мільйони людей покинули свої домівки. Економіка України скоротилася приблизно на третину", — нагадують у виданні.Але стійкість Україні в нинішніх реаліях викликає захоплення, тому журнал The Economist зробив саме такий вибір цьогоріч.