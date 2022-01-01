У «Волиньгазі» прокоментували отруєння чадним газом чотирьох лучан





Про це розповів Валентин Киричук.



З його слів, на місці події газовики виявили, що у квартирі встановлена вентиляція із водонагрівачем.



"В одному приміщенні, де є водонагрівач чи котел і встановлена електрична витяжка, то вона, як правило, створює зворотню тягу димоходу. Тому чадний газ іде не в димохід і назовні, а в квартиру", – зазначив Валентин Киричук.



Щоб уникати подібних випадків, каже начальник аварійно-диспетчерської служби, потрібно укладати договір із фахівцями на обслуговування газових приладів, які виявлятимуть порушення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після обстеження квартири на вулиці Сенаторки Левчанівської у Луцьку, де 18 грудня чадним газом отруїлися троє дорослих та неповнолітній , фахівці виявили порушення правил встановлення газового обладнання.Про це розповів Суспільному начальник аварійно-диспетчерської служби "Волиньгазу"З його слів, на місці події газовики виявили, що у квартирі встановлена вентиляція із водонагрівачем."В одному приміщенні, де є водонагрівач чи котел і встановлена електрична витяжка, то вона, як правило, створює зворотню тягу димоходу. Тому чадний газ іде не в димохід і назовні, а в квартиру", – зазначив Валентин Киричук.Щоб уникати подібних випадків, каже начальник аварійно-диспетчерської служби, потрібно укладати договір із фахівцями на обслуговування газових приладів, які виявлятимуть порушення.

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