У «Волиньгазі» прокоментували отруєння чадним газом чотирьох лучан
Сьогодні, 19:22
Після обстеження квартири на вулиці Сенаторки Левчанівської у Луцьку, де 18 грудня чадним газом отруїлися троє дорослих та неповнолітній, фахівці виявили порушення правил встановлення газового обладнання.
Про це розповів Суспільному начальник аварійно-диспетчерської служби "Волиньгазу" Валентин Киричук.
З його слів, на місці події газовики виявили, що у квартирі встановлена вентиляція із водонагрівачем.
"В одному приміщенні, де є водонагрівач чи котел і встановлена електрична витяжка, то вона, як правило, створює зворотню тягу димоходу. Тому чадний газ іде не в димохід і назовні, а в квартиру", – зазначив Валентин Киричук.
Щоб уникати подібних випадків, каже начальник аварійно-диспетчерської служби, потрібно укладати договір із фахівцями на обслуговування газових приладів, які виявлятимуть порушення.
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Про це розповів Суспільному начальник аварійно-диспетчерської служби "Волиньгазу" Валентин Киричук.
З його слів, на місці події газовики виявили, що у квартирі встановлена вентиляція із водонагрівачем.
"В одному приміщенні, де є водонагрівач чи котел і встановлена електрична витяжка, то вона, як правило, створює зворотню тягу димоходу. Тому чадний газ іде не в димохід і назовні, а в квартиру", – зазначив Валентин Киричук.
Щоб уникати подібних випадків, каже начальник аварійно-диспетчерської служби, потрібно укладати договір із фахівцями на обслуговування газових приладів, які виявлятимуть порушення.
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