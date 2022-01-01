У «Волиньгазі» прокоментували отруєння чадним газом чотирьох лучан

У «Волиньгазі» прокоментували отруєння чадним газом чотирьох лучан
Після обстеження квартири на вулиці Сенаторки Левчанівської у Луцьку, де 18 грудня чадним газом отруїлися троє дорослих та неповнолітній, фахівці виявили порушення правил встановлення газового обладнання.

Про це розповів Суспільному начальник аварійно-диспетчерської служби "Волиньгазу" Валентин Киричук.

З його слів, на місці події газовики виявили, що у квартирі встановлена вентиляція із водонагрівачем.

"В одному приміщенні, де є водонагрівач чи котел і встановлена електрична витяжка, то вона, як правило, створює зворотню тягу димоходу. Тому чадний газ іде не в димохід і назовні, а в квартиру", – зазначив Валентин Киричук.

Щоб уникати подібних випадків, каже начальник аварійно-диспетчерської служби, потрібно укладати договір із фахівцями на обслуговування газових приладів, які виявлятимуть порушення.

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Теги: отруєння чадним газом, Луцьк
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