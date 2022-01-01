300 днів протистоянні Росії: яка ситуація на фронті

300 днів протистоянні Росії: яка ситуація на фронті
Окупанти нарощують обсяги перекидання мобілізованого особового складу, озброєння і військової техніки, пально-мастильних матеріалів та боєприпасів з далекосхідних регіонів РФ. Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Лиманському напрямках. На інших напрямках ворог здійснює оборону раніше зайнятих рубежів, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, водночас продовжує здійснювати обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів вздовж лінії зіткнення.

Протягом доби противник завдав 10 авіаційних та 4 ракетних удари по цивільних об’єктах населених пунктів Андріївка, Вовчанськ, Соледар, а також здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі міста Херсон.

Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається й надалі на всій території України.

На Волинському, Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь та РФ продовжують знаходитись в прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли позицій наших військ в районах 27 населених пунктів, в тому числі: Карповичі, Тимоновичі, Костобобрів Чернігівської області; Кіндратівка, Водолаги, Запсілля, Їздецьке Сумської області; Гур’їв, Алісівка, Красне, Зелена, Вовчанськ, Зибине, Волохівка, Варварівка, Землянки та Дворічна Харківської області. Російські окупанти застосували ударний БпЛА в районах населених пунктів Попівка Чернігівської області та Зибине Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії 15 населених пунктів, зокрема це - Гряниківка, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Берестове Харківської області; Макіївка, Площанка, Невське, Червонопопівка та Діброва Луганської області. Російські окупанти завдали ударів силами оперативно-тактичної та армійської авіації в районах населених пунктів Новоселівське та Площанка.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог продовжує вести наступальні дії, здійснив обстріли з танків та всіх типів артилерії по позиціях наших військ в районах 24 населених пунктів. Серед них - Андріївка, Білогорівка Луганської області; Спірне, Соледар, Бахмут, Ступочки, Водяне, Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області. Противник завдав ударів оперативно-тактичною та армійською авіацією в районах Андріївка, Білогорівка, Спірне, Північне, Нью-Йорк, Кам’янка, Авдіївка, Невельське.

На Новопавлівському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії позицій наших військ поблизу населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Золота Нива та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує обстрілювати наші позиції та цивільну інфраструктуру населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії 35 населених пунктів. Зокрема це - Времівка Донецької області; Зелений Гай, Дорожнянка, Залізничне, Вербове, Білогір’я Запорізької області; Берислав, Токарівка, Антонівка, Берегове Херсонської області. Завдав авіаударів в районах Времівки, Малих Щербаків, Новоандріївки та Ольгівського.



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Теги: Генштаб ЗСУ, ситуація, Україна, війна, Росія
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