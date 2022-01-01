Волинські рятувальники вирушили на Донеччину та Харківщину

Волинські рятувальники вирушили на Донеччину й Харківщину для виконання завдань за призначенням.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.20 грудня волинські рятувальники вирушили на північні й східні рубежі нашої держави, аби продовжити розміновування деокупованих територій на Донеччині та підкріпити сили піротехніків на Харківщині.Відділення волинських піротехніків на чолі з лейтенантом служби цивільного захиступрямує в Краматорський район на Донеччині, аби замінити там своїх колег, які працюють над розмінуванням.З квітня волинські сапери позмінно несуть службу на Чернігівщині, а згодом – на Донеччині, де велися активні бойові дії: знешкоджують боєприпаси та здійснюють розмінування територій. Одночасно на Харківщину для медичного забезпечення піротехнічних розрахунків, які працюють на звільнених територіях, вирушили співробітники Аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС України у Волинській області.З рятувальниками зустрівся начальник Головного управління ДСНС України у Волинській області генерал-майор служби цивільного захисту. Він упевнився, що волиняни належно укомплектовані необхідними засобами і спорядженням, у тому числі й для несення служби за низьких зимових температур. Володимир Грушовінчук побажав рятувальникам легкої дороги, безпечної праці, а також висловив упевнення, що волиняни гідно впораються із поставленими завданнями.