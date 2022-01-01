Волинські рятувальники вирушили на Донеччину та Харківщину

Волинські рятувальники вирушили на Донеччину та Харківщину
Волинські рятувальники вирушили на Донеччину й Харківщину для виконання завдань за призначенням.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

20 грудня волинські рятувальники вирушили на північні й східні рубежі нашої держави, аби продовжити розміновування деокупованих територій на Донеччині та підкріпити сили піротехніків на Харківщині.

Відділення волинських піротехніків на чолі з лейтенантом служби цивільного захисту Максимом Більцем прямує в Краматорський район на Донеччині, аби замінити там своїх колег, які працюють над розмінуванням.

З квітня волинські сапери позмінно несуть службу на Чернігівщині, а згодом – на Донеччині, де велися активні бойові дії: знешкоджують боєприпаси та здійснюють розмінування територій. Одночасно на Харківщину для медичного забезпечення піротехнічних розрахунків, які працюють на звільнених територіях, вирушили співробітники Аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС України у Волинській області.
Волинські рятувальники вирушили на Донеччину та Харківщину

З рятувальниками зустрівся начальник Головного управління ДСНС України у Волинській області генерал-майор служби цивільного захисту Володимир Грушовінчук. Він упевнився, що волиняни належно укомплектовані необхідними засобами і спорядженням, у тому числі й для несення служби за низьких зимових температур. Володимир Грушовінчук побажав рятувальникам легкої дороги, безпечної праці, а також висловив упевнення, що волиняни гідно впораються із поставленими завданнями.
Волинські рятувальники вирушили на Донеччину та Харківщину

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, рятувальники, Донеччина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чому США не надають Україні зброю за ленд-лізом: пояснює МЗС
Сьогодні, 17:00
У Луцьку встановили нові ятки для вуличної торгівлі. АДРЕСИ
Сьогодні, 16:46
Волинські рятувальники вирушили на Донеччину та Харківщину
Сьогодні, 16:10
На Волині вантажівка через ожеледицю не могла зрушити з місця
Сьогодні, 15:40
У місті на Волині водій збив жінку. ФОТО
Сьогодні, 15:15
Схожі новини
Волинські рятувальники розміновують Донеччину Волинські рятувальники розміновують Донеччину
13 жовтень, 10:15
На Волині рятувальники витягнули із снігового замету рейсовий автобус з 19 пасажирами На Волині рятувальники витягнули із снігового замету рейсовий автобус з 19 пасажирами
Сьогодні, 13:25
На Волині у снігову пастку потрапив автомобіль швидкої допомоги На Волині у снігову пастку потрапив автомобіль швидкої допомоги
16 грудень, 16:17
У Луцькому районі рейсовий автобус з пасажирами застряг у сніговому заметі У Луцькому районі рейсовий автобус з пасажирами застряг у сніговому заметі
16 грудень, 10:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чому США не надають Україні зброю за ленд-лізом: пояснює МЗС
Сьогодні, 17:00
 0
У Луцьку встановили нові ятки для вуличної торгівлі. АДРЕСИ
Сьогодні, 16:46
 0
Волинські рятувальники вирушили на Донеччину та Харківщину
Сьогодні, 16:10
 0
На Волині вантажівка через ожеледицю не могла зрушити з місця
Сьогодні, 15:40
 0
У місті на Волині водій збив жінку. ФОТО
Сьогодні, 15:15
 0
Медіа
відео
1/8