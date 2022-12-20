США звинуватили ООН у небажанні розслідувати використання іранських дронів в Україні через погрози Росії

США звинуватили ООН у небажанні розслідувати використання іранських дронів в Україні через погрози Росії
США вважають, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш піддався тиску з боку РФ і тому не направив до України офіційних осіб для перевірки використання Росією іранських безпілотників.

Про це повідомляє Reuters, пише LB.ua.

"Ми шкодуємо, що ООН не зробила кроків для проведення нормального розслідування цього порушення. Ми розчаровані тим, що секретаріат, очевидно, піддавшись на російські погрози, не виконав мандат, наданий йому Радою безпеки, на проведення розслідування", - сказав заступник посла США в ООН Роберт Вуд.

При цьому Росія заперечує, що її війська використовували іранські безпілотники в Україні, і стверджує, що офіційні особи ООН не мають мандату на поїздку до Києва для розслідування походження безпілотників.

В свою чергу, Іран визнав, що постачав Москві безпілотники, але сказав, що вони були надіслані до того, як Росія вторглася до свого сусіда в лютому.

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Теги: Росія, Україна, війна
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